No se olvida al actor Oliver Hardy

De niño fue problemático, no le gustaba estudiar, pero la música y el teatro sí llamaban su atención. Intentó hacer una carrera en Derecho, pero la actuación y el canto ya le tenían un lugar reservado en el medio del espectáculo.

Se trata de Norvell Hardy, mejor conocido como Oliver Hardy, el humorista estadunidense que, al lado de Stan Laurel, integró una de las parejas cómicas más reconocidas del cine a nivel mundial, El Gordo y el Flaco, y de quien este 7 de agosto se conmemoran 62 años de su muerte.

Nació en Harlem, Georgia, el 18 de enero de 1892. Cuando su madre reconoció su talento para el canto, lo envió a Atlanta a fin de que se preparara adecuadamente, pero Hardy no llegaba a sus lecciones porque prefería cantar en una casa de vodevil.

En respuesta, su mamá lo internó en un colegio militar, donde no lo hicieron desistir en su anhelo por ser artista. En 1910 laboró como proyeccionista, taquillero, portero y encargado en una sala de cine en Milledgeville.

Aunque sabía que la actuación podía marcar su futuro, le acomplejaba el hecho de ser obeso, pero inspirado en Roscoe Arbuckle "Fatty Arbuckle", que también tenía sobrepeso, se animó a lograr su sueño.

A sugerencia de un amigo, se trasladó a Jacksonville, donde se hacían películas. A la par de trabajar como cantante de cabaret y vodevil por las noches, realizaba varias actividades en los estudios Lubin durante el día.

Ya casado con la pianista Madelyn Saloshin, en 1914 actuó en su primera película: Outwitting dad, haciéndose llamar Oliver Norvell Hardy, en honor a su padre.

"Babe Hardy", como también se le conocía en aquella época, era un hombre alto, pues medía 1.90 metros y llegó a pesar hasta 125 kilos. Aunque su estatura podía ser un atractivo, también lo limitaba al momento de interpretar determinados papeles.

Por su aspecto físico lo llamaban para hacer al villano de la historia, pero poco a poco la comedia le fue haciendo justicia. Para 1915 ya había participado en 50 cortos de un solo rollo y comenzó a laborar con Billie West, el imitador de Charles Chaplin, al igual que con la actriz cómica Ethel Burton Palmer.

Dos años después cambió su residencia a Los Ángeles, donde se desempeñó en varios estudios de Hollywood y en 1921 llegó la oportunidad de actuar en The Lucky Dog, que protagonizó el actor británico Stan Laurel.

Fue el inicio de lo que vendría más tarde en conjunto. Oliver Hardy se divorció de su esposa en 1920 y al otro año contrajo nupcias con la actriz Myrtle Reeves, cuyo matrimonio no prosperó debido a que ella se refugió en el alcoholismo.

Our Gang y Yes, Yes, Nanette! fueron sus siguientes filmes, hasta que en 1926 fue elegido para aparecer en Get 'Em Young. Sin embargo, fue hospitalizado cuando se quemó con una pierna de cordero asada.

En 14 de septiembre de 1956 sufrió un derrame cerebral que le inmovilizó todo el cuerpo. Estuvo hospitalizado hasta el 13 de octubre y cuando fue dado de alta quedó al cuidado de su tercera esposa, Virginia Lucille Jones.

Al poco tiempo le diagnosticaron cáncer (no se especificó en qué parte del cuerpo). Tras una serie de derrames cerebrales convulsivos, falleció a las 7:25 de la mañana del 7 de agosto de 1957. La causa de su muerte se registró como accidente cerebrovascular grave.