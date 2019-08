Míchel descarta que césped artificial afecte a Pumas

- Pese a que deberán enfrentar a Xolos en una cancha de césped artificial, el técnico de los Pumas de la UNAM, el español Miguel González, "Míchel", descartó que sea un aspecto que les pueda afectar en su accionar.

"Al final eso es difícil manejarlo con sólo tres días, porque puedes ir a una superficie similar que te puede traer problemas físicos, es un terreno de juego de nueva generación y por lo que he visto me parece que no afecta tanto, eso no será una excusa para lo que pueda pasar", dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Cantera, el estratega indicó que Tijuana será un rival complicado, que demostró capacidad pese al revés que sufrió el sábado con América.

"Han mostrado ser un equipo dinámico, que juega bien al futbol, que tiene jugadores, que entiende bien el juego, gente con capacidad, es un equipo bueno, tener esos resultados en el comienzo no es fácil, visitaron al América y vi que era un equipo que mantuvo la cara y tuvo superioridad en el juego en algún momento", apuntó el estratega.

Manifestó que además en una liga tan pareja como la mexicana, "no te puedes descuidar contra nadie, y creo que Xolos es un equipo que le da la razón a su entrenador, porque es un equipo organizado".

"Ninguna ventaja, en esta liga, en este torneo corto no hay ninguna ventaja, jugamos con el campeón y durante mucho tiempo no parecía el campeón, hay que seguir al máximo, no podemos bajar un 10 por ciento porque se nota mucho negativamente, y no podemos pensar que en el juego con Xolos tenemos alguna posibilidad más contra otros equipos", apuntó.

Por otra parte, descartó la llegada de más refuerzos, ya que consideró cuenta con un plantel completo para responder a las exigencias y alcanzar las metas.

"Somos suficientes y con un desempeño estable para pensar que necesitamos otros jugadores, primero sería una falta de respeto y falta de agradecimiento por lo que hacen, en ese sentido los refuerzos que han venido están ayudando mucho, no queremos a nadie más", estableció.

Así mismo, respecto a la ausencia en el entrenamiento del defensa Nicolás Freire, indicó que presentó un malestar físico, pero que no pone en duda su participación en el juego del viernes ante Xolos dentro de la fecha cuatro del Apertura 2019.

"Freire tenía molestias en el (músculo) aductor y ha hecho gimnasio y carrera continua, pero no reviste ninguna gravedad, le preservamos un poco para que las molestias no lleven a otro nivel", sentenció.