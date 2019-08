Revelan primeras fotos de 'Alfred'

Starzplay, el servicio streaming premium de Starz, anunció que ha adquirido los derechos de la esperada serie dramática Pennyworth para Latinoamérica, Reino Unido, Alemania, Austria, Italia, España, Irlanda, Bélgica y Luxemburgo.

De Warner Horizon Scripted Television, la serie original de DC Pennyworth" sigue a "Alfred Pennyworth (Jack Bannon), un antiguo soldado británico de la SAS -Special Air Service- en sus años 20, quien forma una compañía de seguridad en el Londres de los años 60, y comienza a trabajar con el joven billonario "Thomas Wayne" (Ben Aldridge) quien aún no se convierte en el padre de "Bruce Wayne".

Además de Bannond y Aldridge, la serie es protagonizada por Emma Paetz (Gentleman Jack), Hainsley Lloyd Bennett (Eastenders), Ryan Fletcher (Outlander), y Dorothy Atkinson (Hanna, Harlots, Call the Midwife), además de Paloma Faith (The Imaginarium of Doctor Parnassus) y Jason Flemyng (The Curious Case of Benjamin Button).

Es una serie basada en personajes de DC creados por Bob Kane y Bill Finger, está compuesta por 10 episodios de Warner Horizon Scripted Television y fue producida por Bruno Heller, (Gotham, The Mentalist, Rome) y Danny Cannon (Gotham, y la serie CSI). La serie será distribuida internacionalmente por Warner Bros. International Television Distribution.

Pennyworth es la más reciente adquisición de la plataforma STARZPLAY, la cual cuenta con un portafolio de series de antología como The Act, el galardonado thriller de suspenso de espías, Killing Eve y Catch-22 en mercados clave.

El servicio de transmisión premium Starzplay está disponible a través de Apple TV, dando a sus suscriptores acceso a contenido premium como Mr. Mercedes, The Act, y Das Boot (El Submarino), junto con una creciente selección de contenido exclusivo de series originales de Starz, disponible el mismo día del lanzamiento en Estados Unidos, incluyendo The Spanish Princess, The Rook y la galardonada Vida, así como las exitosas películas The Hunger Games: Catching Fire y The Mask of Zorro.

Los suscriptores del canal de STARZPLAY en la App de Apple TV pueden ver online o disfrutar offline las descargas de sus shows favoritos de televisión y películas disponibles a través de Starzplay, que está disponible para IPhone, Ipad, Apple TV y algunos Smart TVs de Samsung.