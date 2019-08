Comparan asalto con Casa de papel

Sin el Profesor, asaltan la Casa de Moneda en México y la realidad supera la ficción tal y como recién ocurrió en Brasil. No hubo máscaras de Dalí ni trajes rojos, pero esayer asaltaron la Casa de Moneda mexicana ubicada en Paseo de la Reforma.

Supuestamente los ladrones llegaron al lugar y robaron al parecer centenarios valuados en 50 millones de pesos, aunque el personal menciona que aún no se puede confirmar el monto total.

¿Se superó la ficción o la realidad? ¿Cuáles son las diferencias de este robo frente a aquel atraco ficticio a la Casa de Moneda en España retratado por Netflix?

Primero, los ladrones al parecer estaban coludidos con el personal ya que no hubo nadie que opusiera resistencia, sin rehenes que los ladrones tuvieran que convencer de que lo que estaban haciendo era lo correcto. El plan del Profesor contemplaba los pormenores, además fabricó todo lo que hurtó para que así no tuvieran un número de serie, aquí los centenarios robados, si bien pertenecen a una serie de fabricación, las monedas no presentan un número de serie. La pregunta es ¿podrán ser rastreadas las monedas robadas?

Los centenarios fueron extraídos de la bóveda sin tocar nada de las vitrinas ni de otro lugar, por lo tanto puede ser comparado el cuidado que tuvieron de la misma forma que los atracadores de La casa de papel. Algo similar ocurrió en Brasil.Al estilo de La casa de papel, unos rateros se disfrazaron de policías e ingresaron al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, en donde despojaron a los empleados de más de 700 kilos de oro.