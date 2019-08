Genera riesgos 'pausa' en obras de pavimentación

Desde la semana pasada se interrumpieron las obras de repavimentación en la calzada Carlos Herrera, entre el bulevar González de la Vega y la calle Poanas de esta ciudad.

Por motivos que se desconocen la instancia encargada de los trabajos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), interrumpió las labores que se llevaban a cabo, como parte de una mejora integral de esta vía de comunicación del parque industrial que también lleva el nombre del empresario y político.

Ante esta situación, y debido a que la empresa a cargo de las obras solamente retiró el asfalto y no se completó el trabajo, los vehículos que transitan por este tramo levantan una densa nube de polvo, lo cual resta visibilidad e incrementa el riesgo de que se presenten accidentes.

El problema no solamente es para los automovilistas, sino también para los peatones que deben transitar por esta calzada para llegar a sus centros de trabajo o de regreso a sus viviendas, ya que corren el riesgo de atropellamientos debido a que no hay la suficiente visibilidad y los conductores de vehículos no reducen la velocidad pese al estado en que se encuentra la calzada.

La falta de pavimento se presenta en el tramo de sur a norte, mientras que en el otro cuerpo de la vialidad, ya se aplicó el asfalto.

Empresarios del parque industrial, consideraron necesario que se agilicen dichos trabajos, debido a que se trata de una de las principales vías de comunicación de ese sector, además de ser uno de los accesos y salidas de la ciudad hacia Torreón más transitados.

Señalaron que hasta entonces, las obras en la calzada se habían desarrollado conforme a los plazos programados, pero de manera inesperada las máquinas fueron retiradas del lugar y dede entonces las obras no se han reanudado.