Los Pinos abren la puerta al mundo del cabaret

La comunidad teatral quiere hacer del mundo un cabaret y hay que empezar por Los Pinos.

Con esta idea, decenas de artistas se reunieron este martes para presentar la edición número 17 del Festival Internacional de Cabaret que se realizará del 22 al 31 de agosto en la Ciudad de México.

El anuncio oficial del encuentro, coproducción entre Las Reinas Chulas Cabaret, Derechos Humanos A.C. y la Secretaría de Cultura, se realizó en conferencia de prensa dentro de uno de los salones del ahora Centro Cultural con la presencia de la directora Luz Elena Aranda Arroyo, el director del Sistema de Teatros, Ángel Ancona, entre otros.

Para Aranda Arroyo llegar al espacio, que en otra época sirvió como hogar de los diferentes presidentes de la nación, toma un valor simbólico.

"Los Pinos siempre fue un espacio inaccesible para la gente, pero también para las distintas manifestaciones artísticas", comenta en entrevista con El Universal.

"Hubo incluso un festival, no recuerdo la emisión, en la que nosotras utilizamos monos -pintados por moneros- en la difusión que hacían alusión a los políticos y en esa emisión los políticos eran los que estaban aquí adentro. Ese año fue bien complicado, la imagen del festival fue censurada, tal vez no directamente, pero no fue promocionada igual que hubiera sido de tener otra imagen", relata.

Luego de compartir detalles sobre los más de 30 espectáculos que conformarán el encuentro en sedes como el Teatro Bar El Vicio y el Foro A Poco No, los cabaretistas salieron a tomarse la foto oficial a las afueras de la Casa Miguel Alemán. Al respecto Luz Elena comenta que esta oportunidad habla de un tiempo de transformación y cambio.

"Por lo menos este espacio es un espacio que el pueblo ya ganó", dice.

El Festival Internacional de Cabaret contará con Argentina, Cuba y Brasil como países invitados y seis estados de la República como Veracruz y Tlaxcala y, además de funciones, incluirá talleres y charlas.