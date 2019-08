Emociona a Lozano representar a México en juegos decisivos de JP

Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana de futbol Sub 22, admitió estar emocionado por enfrentar el juego de semifinales de los Juegos Panamericanos Lima 2019, ya que siempre será un orgullo representar al país.

“Este tipo de partidos me emocionan, me ilusionan, me da mucho gusto estar al frente de este grupo de jugadores, es un orgullo representar a México y cada torneo, sea oficial o no, lo vamos a tomar con toda la seriedad, con la ilusión y motivación del mundo para poder ganarlo y después sacar el máximo provecho y la mejor experiencia de todo”, aseguró.

Luego de superar la primera fase como líder del Grupo A con siete unidades, el estratega dejó en claro que “lo mejor está por venir, un juego importantísimo, una semifinal contra un equipo de la zona, un rival muy duro”.

“Tenemos que salir atentos, concentrados, con esa exigencia con la que hemos salido los últimos tres partidos, para poder tener más posibilidades de estar en la final que ellos (los rivales)”, apuntó.

Aceptó, sin embargo, que no será un duelo sencillo el que sostendrán ante el representativo de Honduras, escuadra que, consideró, que tiene argumentos importantes.

“Tiene buenos jugadores, hace goles, ataca con mucha determinación. Tienen calidad en media cancha, con futbolistas con mucho desequilibrio por fuera y un media punta que tienen bastante velocidad”.

Asimismo, resaltó la velocidad que tienen para ir al frente, algo que les valió para ganarse un sitio en estas instancias y que le puede generar problemas a la zaga mexicana si no están atentos.

“Cuando roban, tratan de atacarte rápido y con un juego de conjunto muy definido, va a ser fuerte, por algo se encuentra en la semifinal y dejó fuera a uno de los favoritos, al equipo local”, sentenció.

El cuadro mexicano cerró su preparación de cara al duelo de semifinales ante los “catrachos”, que se llevará a cabo este miércoles en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.