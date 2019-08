Pido que Ana Guevara apoye mucho más al atleta: Paola Longoria

Mensaje a Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte.

"El estar en esa posición que ocupa, es difícil, lo que yo le pido es que vea más por los atletas y nos apoye".

Sencillas palabras de una atleta que no se la pasa pidiendo, sino que da, la raquetbolista número 1 del mundo, Paola Longoria.

La fama, el reconocimiento mundial y hasta económico de la atleta mexicana, le permite exigir mucho más atención al deporte en México, tanto a Guevara, como al mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"He tenido el apoyo, no me puedo quejar. Muchos como atletas, critican Ana, lo que yo le pido es que apoye mucho más al deporte y al atleta, mucho más".

El llamado también es para el primer mandatario. "Lo único que le pedí al presidente es que al deporte ya no se le redujera el presupuesto, sino al contrario, ahora que viene el cierre del ciclo olímpico, muchos de mis compañeros deben de tener todo el apoyo posible y es lo que menos se les debe de quitar, deben de apoyarlos más".

El monto de los premios y becas anunciadas, lo ve como insuficiente: "Obviamente que lo anunciado como reconocimiento no alcanza, pero cualquier ayuda es buena".

Mas ella se ha "rascado con sus propias uñas": "Participo en el tour profesional, cada mes hago dos viajes al extranjero y tengo patrocinadores que me ayudan con eso. Uno de mis patrocinadores le dio la oportunidad de viajar a mi sicológico y mi otro entrenador de manera externa aquí a Lima, la Conade y el COM nada tuvieron que ver con eso".

Para cambiar esto, terminar con toda la grilla y malos manejos que hay en el deporte mexicano, no vería mal, cuando ya se haya retirado, tomar las riendas del deporte mexicano. "Me encantaría estar al frente de los deportistas; yo estudié una maestría en Ciencias Políticas y en algunos años haré el doctorado en administración pública y sí, quiero estar al frente de la Conade, uno de mis grandes sueños es estar al frente del deporte mexicano. Sé que es diferente, no es lo mismo que vivirlo como atleta, pero desde esa trinchera ayudaría".

Un poco más, siempre un poco más.