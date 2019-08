No hay novedad en llegada de refuerzo: Pedro Caixinha

Aunque el ecuatoriano Brayan Ángulo ya posó con la playera del Cruz Azul y se espera su arribo a la Ciudad de México en las próximas horas, el técnico portugués Pedro Caixinha aseguró que nada sabe de la llegada del delantero.

En rueda de prensa en las instalaciones de La Noria luego de la práctica del cuadro celeste, el timonel fue cuestionado sobre la inminente llegada de Angulo, pero dijo desconocer la situación.

“Sigo con lo que es mi coherencia que busco sea total en todos los momentos de lo que es saber cuidar las palabras y reforzar lo que he dicho desde la primera vez que se habló del refuerzo y de ese jugador en particular: al momento que estoy sentando acá no hay ningún tipo de novedad”, expuso.

Como lo ha dicho en otras ocasiones, aseveró que en La Máquina se habla a una sola voz y si llega Angulo o cualquier otro futbolista será a través de las instancias y personas indicadas por las que se dará a conocer la noticia.

“Una vez más digo, hoy en esta casa se habla a una sola voz, cuando haya algo en concreto en ese sentido, sea con ese jugador o con otro, el club tendrá mucho gusto de hacer su presentación”, concluyó sobre el tema.

Cruz Azul trabajó este martes para comenzar la preparación rumbo a su partido de la fecha cuatro del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX contra Bravos de Juárez, al que recibirá el sábado en el estadio Azteca en busca de su primer triunfo del torneo.