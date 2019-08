La noticia que en ésta ocasión alarmó y repercutió en una gran mayoría de los países fue el anunció del Presidente de Estados Unidos Donald Trump en el sentido de que a partir del primero de septiembre, aplicaría un aumento en los aranceles del 10% a las importaciones procedentes de China, según analistas sería el equivalente a 300, 0 mil millones de dólares con el pretexto de que China no cumplió con el compromiso de aumentar sus compras con éste país en productos agrícolas; las consecuencias ya las conocemos de inmediato se cimbraron los Mercados bursátiles y la Bolsa Mexicana ligó su tercer caída consecutiva.

Colateralmente el precio del petróleo se resintió y el precio de la mezcla mexicana fue afectado al unísono, aunado lo anterior aún cuando ya se esperaba la FED recortó en 0.25 la tasa de interés dentro del rango de 2.25 a 2.5, sólo que con esto cabe la posibilidad de que durante el año repita ésta decisión en septiembre y diciembre; por su parte Banco de México se mantuvo en la tasa conocida, advirtiendo sin embargo que hay incertidumbre y desconfianza en el mercado y entre los inversionistas por lo que se anticipa que pronto recortará la tasa de referencia; me parece acertada ésta decisión para no apresurarse y sentir las fuerzas del mercado, además de analizar el “ premio” para los capitales extranjeros antes de tomar dicha decisión, además falta conocer la respuesta de China y sus consecuencias.

Un aspecto que deseo opinar además de quienes son conocedores de la economía mundial, es simplemente sin profundizar más con ésta medida de Trump, ¿ que pasará con las inversiones de empresas norteamericanas que ya están allá, o simplemente las que les maquilan, emigrarán a otros países como Vietnam, India etc? cuánto tiempo les llevará recomponer su cadena de producción o comercialización e inversión financiera, otras podrán soportarlas en sus costos, o bien como sucede se cargan al consumidor y entonces señor Trump?.

En lo que se refiere a nuestro país como ya es sabido, la reacción del Presidente López Obrador al felicitarse de que se conoció el resultado del crecimiento económico en el segundo trimestre del 0.1 que con la comparación en el primer trimestre – 0.2 no hay recesión al menos técnicamente e insiste que “ vamos bien “ al margen que los economistas, analistas financieros etc. pronostican para el segundo semestre se podría lograr crecer del 0.5 a 0.9 prefiero no mencionar de otros menos optimistas para no enrarecer más la perspectiva… Pero pienso si ya debemos prepararnos para ver con normalidad en el mejor de los casos un crecimiento del PIB. En rangos del 1 para también el siguiente año. No es permisible para el tamaño y perspectivas de un país como el nuestro con las consecuencias negativas en todos los órdenes de nuestra sociedad; por supuesto que quiero equivocarme sólo falta conocer como muchos integrantes de la sociedad en sus diversas actividades de todos los niveles, información clara y respaldada con números duros de que podemos crecer para el próximo año a niveles prometidos al inicio del sexenio de un 4% que ya no lo escucho tanto oficialmente y reconozco también el ambiente externo con una desaceleración mundial, por eso con mayor razón se requieren proyectos y acciones de políticas públicas e inversiones del Gobierno acompañadas desde luego de la insustituibles inversión privada, que por cierto que bueno que se reunieron recientemente y que hay compromisos pero falta el como para dar paso a los inversionistas con certidumbre.

A propósito pues de mis ocurrencias, hay que celebrar sí la comparecencia directa del nuevo titular de la SHCP Arturo Herrera, en donde explicó con toda claridad la política financiera a seguir, al menos yo destaco cuatro aspectos que desde luego conocemos pero en mi caso no quiero omitir: Primero el gobierno destinará 485, 000 MDP para enfrentar la desaceleración económica para impulsar la infraestructura e incentivar la inversión y el consumo privado, adelantar licitaciones y el financiamiento a Pymes, así como créditos hipotecarios por conducto de la Banca deDesarrollo que por cierto ya es hora que se pongan las pilas, están más preocupados como y donde se instalan que en su accionar ( insisto un error fusionar NAFIN con BANCOMEX, ) al tiempo… mencionó el Secretario Herrera de que están dirigidos a proyectos muy concretos.

Para no extenderme más. me inquieta si éstos recursos son con base a lo ahorrado por decirlo de alguna manera y al Sub Ejercicio del año del Gobierno Federal y se utilizarán recursos del Fondo de Estabilización lo cual pienso yo, a la larga los podríamos requerir; pero después de todo tenemos una economía estancada y diversos focos rojos con otras inversiones propuestas por el ejecutivo y que ya se han comentado en todos los foros.