Viejitos batallan para cobrar lana

Poca información y una larga espera debieron realizar el pasado lunes los adultos mayores en el Auditorio Municipal de Torreón para cobrar su pensión del Programa 68 y Más.

Pese a que los servidores de la nación tenían paciencia y trataban de orientar a todos los que se acercaban con dudas desde "por qué no me ha llegado mi tarjeta", "dónde me formo para cobrar", entre otras, el recinto fue insuficiente para albergar a las personas que no pueden caminar y que acudieron en sillas de ruedas o andadores especiales.

Muchas personas beneficiadas tampoco alcanzaron sillas a pesar de que arribaron desde las ocho de la mañana y tuvieron que esperar de pie.

Otro de los factores que desesperaban a los adultos mayores es que no había una persona autorizada que pudiera tomar decisiones definitivas sobre muchas dudas que surgían, como la hora a la que iban a estar pagando, ya que algunos abuelitos pensaban que sería hasta la 1 de la tarde, otros decían que hasta las 6 o a las 14:00 horas.

Las dudas fueron muchas y los servidores orientaban, pero no podían tomar decisiones para atender cada caso en particular.

Ayer empezaron a realizarse los pagos a los pensionados de La Laguna del programa 68 y Más, por lo que unos recibirían el dinero en las oficinas del Palacio Federal para quienes se les otorga con giros de telégrafos, del 5 al 20 de agosto.

Sin embargo, para quienes reciben el pago de hologramas, estos se harán en el Auditorio Municipal, del 5 al 10 de agosto, a partir de las 11 de la mañana.

Por ello, muchos adultos mayores acudieron desde antes de las nueve de la mañana para ser los primeros en ser atendidos, sin embargo, la espera se amplió para algunos hasta el mediodía o pasada la 1 de la tarde.