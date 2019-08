El escenario es la vida de Roberto Sosa

"Dicen que los primeros 40 años como actor son un ensayo y es cierto, todo este tiempo he venido ensayando, así que prepárense porque lo extraordinario está por venir", afirmó Roberto Sosa.

"Lo mejor de mí todavía nadie lo ha visto, todo lo que he presentado ha sido parte de una formación, de una preparación, de un ir avanzando en lo que la vida me oferta.

He podido capitalizar mi experiencia y lo ya vivido, se lo he podido prestar, donar o regalar a mis personajes", subrayó.

Roberto Sosa es uno de los histriones mexicanos que más ha destacado en cine, teatro y televisión.

Sobresale por ser uno de los más camaleónicos de su generación, logrando interpretar a personajes de trascendencia en películas como El patrullero (1991), Lolo (1993) y El fantástico mundo de Juan Orol (2012), entre otras.

"Cuando voy por la calle y la gente se me acerca para decirme: 'Roberto, te he visto desde chiquito, conozco todo tu trabajo y me gusta', es el mayor reconocimiento que me pueden dar, es una prueba máxima de que esto apenas va comenzando".

La actuación, explica en entrevista, es una profesión muy difícil para todo aquel que quiera dedicarse a ella.

"No consiste en sólo memorizar un texto, ponerte frente a la cámara o subirte a un escenario.

Hace poco me levanté para ir a un casting. Me pidieron que llevara aprendido un texto en inglés para ver si me aceptaban en una película. Eso me demuestra que estoy en una profesión, como cualquier otra, y en la que todos los días se tiene que empezar".

El éxito que se haya alcanzado en un trabajo anterior, dice, no garantiza que sigan habiendo proyectos en tu favor.

Mucho menos si cada año egresan más actores de nuevas escuelas de teatro. "La actuación es un oficio en el que si no eres, desapareces, por eso constantemente debemos reeducarnos, fortalecernos y reinventarnos. Debemos abrir y expandir nuestro diapasón para poder hacer drama, comedia, misterio, terror y todo tipo de géneros en los cuales el público quiere disfrutarte", refirió.

Roberto Sosa es actor por herencia de su padre, quien siendo adolescente se quedó huérfano y tuvo que comenzar a trabajar para apoyar con los gastos de la casa, pues tenía nueve hermanos.

"Trabajaba como bibliotecario en el teatro del Seguro Social.

Por azares del destino, lo invitaron a subirse al escenario como actor y como le gustó, comenzó a prepararse más.

Mi caso fue similar, pues por azares de la vida, me invitaron a trabajar en una obra de teatro dirigida por Julio Castillo.

Durante tres años participó en De la calle (1987-1989).

Aunque para entonces le decían que era buen actor y siempre estaba en activo, lo cierto es que nunca había estado en un aula.

De ahí que ingresó al Conservatorio Nacional de Arte Dramático en París, Francia, y después a la Escuela Nacional de Circo de Annie Fratellini para estudiar la carrera de Actuación.

Obedeciendo a la recomendación de su padre por estar en constante preparación, el actor ha tomado cursos y diplomados de varios tipos.

Sin embargo, asegura que siempre se siente insatisfecho.

"Lo cual es bueno, pero también muy doloroso.

Me siento insatisfecho porque siempre tengo hambre de más y a la vez una sensación de vacío, de estar incompleto, de que me falta algo. Gracias a que la vida me ha otorgado no solo segundas, sino terceras y hasta cuartas oportunidades, he aprendido a convivir con ese vacío".

La sensación de insatisfacción, dijo, lo ha llevado a ser ermitaño.

"Me he sentido solo y separado de mí mismo.

El artista es un ser que sufre mucho, es alguien atormentado que se siente incomprendido. Porque somos híper sensibles y todo nos afecta".

A Roberto Sosa le hace falta mucho por hacer, pero no pensaría en dirigir, pues asegura que ni siquiera puede dirigir su vida.

Producir tampoco porque solo ha conseguido producirle dolores de cabeza a su madre, la actriz Evangelina Martínez.

"Estoy absolutamente convencido de que lo mejor de mí aún no lo han visto porque traigo muchas cosas que contar.

Se me antoja escribir, pero requiero tomar un taller de guionismo.

Me han dicho que dirija, y si bien sé del lenguaje cinematográfico y de cómo se emplaza una cámara, confío en los tiempos perfectos del universo, de que si me toca, me ha de tocar y me tocará cuando me toque".

En el plano personal, el actor desea tener tiempo para hacer todo aquello que le llene de vida y lo haga sentir en armonía.

"Quisiera tocar el saxofón y el violín.

Me gustaría escribir, dirigir, estudiar antropología, pintar y producir.

Hacer un cine que llegue a las comunidades rurales y regresar a la docencia.

También quiero ser un mejor papá y pasar más tiempo con mi pareja, con mi familia.

Me encantaría practicar algún deporte, pero de forma comprometida, quizá nadar. También quisiera perderme en los barrios de la Ciudad de México para descubrir los lugares donde se come rico.

Me interesa aprender de mecánica y saber de carpintería porque agarro un serrucho y me corto el dedo, soy muy torpe".

"Anhelo tener más tiempo para salir a caminar con mi perro Sensei o para ver todo el cine que se me antoje y leer toda la literatura posible.

Quiero viajar, porque no conozco gran parte del mundo y me gustaría aprender idiomas.

No acabaría, me hace falta hacer muchas cosas", concluyó.

En la actualidad, Roberto Sosa sobresale en las series Sitiados y Preso No. 1.

Está por terminar la filmación de dos películas y en el otoño de este año participará en otra, de la cual aún no puede revelar los detalles.