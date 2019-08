México hace el 1-2 en la plataforma de 10 metros

Se llama Kevin Berlín Reyes, es veracruzano y es una estrella de los clavados. El joven de apenas 18 años de edad le dio la medalla de oro número 21 en los Juegos Panamericanos 2019 a la delegación mexicana, que sigue su camino para romper la marca de Mar del Plata 1995.

Berlín se llevó de punta a punta la prueba de plataforma 10 metros, con lo que se cerraron los clavados. Medalla de oro, segunda en su currículum en este evento, ya que apenas dos días atrás había ganado, junto a Iván García, la plataforma de 10 metros sincronizados. Es el rey mexicano, en esta disciplina, en Lima 2019. Además de todo, obtuvo la plaza olímpica para Tokio 2020.

El "Pollo" García, quien se supone debía ir en punta, se fue al segundo lugar como escudero del jovencito, quien sacó ventaja y dominó.

Formado en Veracruz y moldeado por la experimentada entrenadora china Ma Jin, Berlín ha recorrido la legua en competiciones internacionales y todo lo aprendido lo sacó a relucir.

Sobre vencer a su amigo Iván García, Berlín dijo: "Haberle ganado a alguien olímpico es algo impresionante, la verdad yo no esperaba quedar en el primer lugar, porque tiene más experiencia que yo, lo único que quise hacer era competir, intentar dar lo mejor y salió una medalla de oro", mencionó a la cadena ESPN al terminar la premiación.

PLATA PARA HERNÁNDEZ

Otra medalla de plata que dio clavados fue la de Dolores Hernández, quien peleó hasta el final la de oro, pero la cedió en el último clavado. Ganó la plata, en un gran cierre con la canadiense Jennifer Abel, quien la venció.

Hernández, nacida en Veracruz hace 22 años, navegó durante toda la competencia entre el cuarto y quinto puestos. En el penúltimo clavado se metió entre los tres primeros y, al final, la morena canadiense ganó por 35 puntos. La medalla de bronce fue para Brooke Schultz de Estados Unidos.

"Todo el trabajo, de mi parte no rendirme creo que ha dado recompensas y el apoyo de toda la gente", mencionó Dolores tras la premiación.

"Salgo muy contenta, motivada para seguir dando resultados", finalizó.

DECEPCIÓN

La multipublicitada presencia de Paola Espinosa finalmente decepcionó. La veterana se despidió de las competencias panamericanas con un pésimo noveno lugar en la prueba de trampolín tres metros.

Falló en la segunda ronda, en donde cayó de bruces sobre el agua, para tener calificaciones de 1.0 y 2.0. En sus últimos Juegos, logró un bronce en trampolín sincronizado de tres metros y otro en trampolín de uno, llegando a 15 en su carrera.

La clavadista se fue satisfecha porque cuando terminó su serie de clavados, "muchas clavadistas se me acercaron y me dijeron: 'Paola eres grande'".

Dos bronces y un noveno sitio fue más que suficiente para la atleta que defendió con todo los criterios de selección que hizo la Federación Mexicana de Natación y que favorecieron a una camarilla.

No acepta que haya sido un fracaso su actuación, pero… "Me hubiera gustado tener un mejor resultado, pero detecté súper bien en qué fallé para poderlo mejorarlo. Me deja tranquila que esto haya pasado ahorita, para poder entrenarlo. Fuera de ese clavado (en la segunda ronda donde fue calificada con 1.0 y 2,0) y los estribos que es algo que debo aprender a competir, hice clavados muy buenos, que me hacen sentir bien. Hay detalles que debo seguir trabajando".

A instrucción de la encargada de medios de la Federación Mexicana de Natación, habló sobre su peso, el cual no es suficiente para actuar en el trampolín de manera eficiente.

"Debo de estar más pesada. El músculo se me va muy rápido. Es algo que no tiene que ver con mi talento o mi técnica. Es algo que debo de aportarle a mi físico para mover este trampolín, porque me cuesta mucho trabajo… Aun así puedo hacer clavados elegantes y bonitos".