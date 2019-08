Dicen que cortes de agua son programados

Juan José Gómez, gerente general del Simas Torreón, negó que los cortes de agua que se realizan actualmente por adeudos, tengan intenciones de "perjudicar a la ciudadanía", esto debido a recientes reclamos de vecinos en colonias del sur de la ciudad.

El funcionario señaló que en lugar de campañas masivas de cortes han apostado por promover el Programa de Descuentos que tienen para usuarios morosos en todos los sectores, se trata de beneficios de hasta el 80 por ciento del total de la deuda, esto con el objetivo de recuperar la cartera vencida.

"Los cortes los genera el sistema, inmediatamente cuando no se paga a tiempo el sistema da una orden a cortes y se corta de acuerdo a lo que el sistema nos ordena... es solamente porque no pagó a tiempo su recibo, no hay ninguna indicación especial por sector", dijo Gómez.

El gerente del Simas detalló que se brinda como tiempo límite dos meses a los usuarios domésticos antes de que se les comience a limitar el suministro, siendo automáticamente a los tres meses cuando se ordena el corte.

En el caso de las limitaciones del servicio, señaló que se trata de una baja en el volumen de agua que se le proporciona a cada domicilio, por lo que no afecta a los habitantes de la misma calle o a los vecinos inmediatos.

"Con ese tipo de acciones hemos recibido respuestas y está pagándose ya más gente que no pagaba anteriormente... ahora, en el programa de descuentos, pues sí estamos teniendo mucha respuesta".

Señaló que, respecto al 2018, han registrado un incremento de un 15 por ciento en los ingresos por recibos, esto gracias al programa y las acciones de corte programado.

