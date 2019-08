R. Kelly suma otra acusación

Ayer, las autoridades en Minnesota acusaron al cantante R. Kelly de dos cargos por prostitución y solicitar sexo a una joven de 17 años a la que invitó a su habitación de hotel en 2001 y le pagó 200 dólares para bailar desnuda con él.

El fiscal del condado de Hennepin Mike Freeman dijo que Kelly, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, está acusado de pedir tener relaciones sexuales a la chica después de que la conoció en un concierto en Minneapolis.

Freeman dijo que la chica quería un autógrafo de Kelly, y que el intérprete de R&B le dio su firma y un teléfono.

Cuando la chica llamó al número la invitaron al hotel de Kelly. Estando ahí le ofrecieron 200 dólares para quitarse la ropa y bailar, dijo Freeman. Agregó que Kelly se quitó la ropa y ambos bailaron.

Según la denuncia la chica dijo que Kelly se acostó en su cama y ella se puso encima de ella "cuerpo con cuerpo". "De acuerdo con la víctima el acusado estaba friccionando el cuerpo de ella", y tocándose. "La víctima dijo que el acusado la tocó por todas partes".

De acuerdo con la denuncia la chica asistió al concierto de Kelly "como una invitada" y no tuvo que pagar su entrada.

La víctima le contó lo ocurrido en el hotel a su hermano.

Los cargos son por delitos graves y cada uno implica hasta cinco años en prisión. Freeman dijo que su oficina investigó tras recibir una pista en Chicago

"Nos pareció que teníamos más que suficiente para acusarlo basados el testimonio de ella y de corroborarlo con su hermano", dijo Freeman.

El abogado de Kelly, Steve Greenberg tuiteó: "Por favor, esto va más allá de lo absurdo". El abogado no respondió cuando se le pidieron sus comentarios sobre el caso. La denuncia no menciona por su nombre a la víctima y su abogada, Gloria Allred, dijo que no sería revelado. La abogada la calificó como "una víctima menor de edad del señor Kelly" y dijo que mostró valor al denunciar.