En Cruz Azul no hay 'alarmas prendidas'

No hay pánico en La Noria. Después de este flojo arranque en el Apertura 2019 -dos empates y una derrota-, el Cruz Azul no quiere crear telarañas mentales. El torneo apenas empieza y hay mucho espacio por mejorar.

Elías Hernández, extremo celeste, salió a tranquilizar la situación que rodea a La Máquina, con autocrítica incluida. "No es el comienzo que esperábamos, pero se nos presentó así. El equipo tiene muchas armas para salir de esto. Es un mal comienzo, como otros que hemos tenido", dijo el "Patrullero".

La sacudida llegó el sábado, cuando los Gallos Blancos les metieron tres goles y dejaron tendidos a los celestes, incapaces de reaccionar frente a un rival que, en el papel, no debió ser superior. "No es para prender las alarmas. Tenemos que analizar lo sucedido, tomar responsabilidad y trabajar para que no vuelva a pasar", señaló Hernández.

"Vamos con calma, pero sabemos que sí debemos mejorar y darle una alegría a los aficionados", agregó.

La Máquina puede revertir rápido la situación, con un calendario "accesible" para la cosecha de victorias y retomar confianza. Este sábado, FC Juárez visita el Estadio Azteca; el viernes 16 La Máquina estará en Guadalajara para chocar contra el Atlas; el 24, recibe al Puebla, y el 28 viaja a Tijuana.

Hay un paréntesis en la agenda: el partido frente al LA Galaxy, correspondiente a la Leagues Cup, se realizará el martes 20 de agosto.

Hernández acumula 115 minutos en el Apertura 2019 y sólo un partido (frente al Necaxa, en la Jornada 1) como titular, después de perderse cuatro meses por una cirugía en la rodilla. "Voy mejor", comentó el extremo. "Tratando de agarrar ritmo, que es lo más complicado después de ser baja".