Amagan con denunciar a alcaldesa por difamación

Jorge Valenzuela Hernández, representante de la asociación civil "Justicia para Lerdo" pide a la alcaldesa María Luisa González Achem que se retracte de las declaraciones que hizo en su contra o de lo contrario, amaga con recurrir a instancias legales para denunciarla por supuesta difamación.

Lo anterior, luego de que la alcaldesa dijera que lo apoyó "para salir del Cereso, porque estaba en el Cereso en la campaña cuando yo iba a ser presidenta, lo apoyé y lo saqué porque había robado un carro y había metido una factura falsa". El inconforme niega lo expresado por la presidenta municipal y señala que en ese tiempo, todo se trató de una "simulación" además de que es un asunto personal.

"A mí me hicieron la simulación de que yo compré un carro, yo nunca adquirí ese carro, me acusaron de robo de auto, yo tenía derecho a salir bajo fianza y yo me negué para esperarme a que un juez determinara. Yo puedo confirmar todo, la señora hizo una declaración así a la ligera y metió hasta a mi madre", mencionó.

Valenzuela Hernández dice que actualmente vive de su pensión y que el único que apoyo que recibió de la presidenta municipal fue cuando era representante de la asociación civil "Redes Ciudadanas de La Laguna" pero de acuerdo a un acta constitutiva.

Indicó que "ya es demasiado tarde" para establecer un diálogo con González Achem y agregó que una vez que inicie la próxima administración municipal, buscarán un acercamiento con el alcalde electo, Homero Martínez Cabrera para manifestarle todas sus inquietudes.

Recientemente, Jorge Valenzuela Hernández, denunció a la presenta municipal ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE) por una serie de supuestas irregularidades que se han presentado en su trienio, entre ellas el proceso para sindicalizar a personal de confianza incluyendo a sus parientes y allegados.