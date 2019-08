Telesecundarias, sin riesgo de desaparecer

Telesecundarias de la Laguna de Durango no tienen riesgo de cierre, según su coordinador, Enrique Torres Días.

"En la última reunión que tuvimos con el director general de este subsistema, en la ciudad de Durango, y jefes de sector, se habló de algunos cierres -seis o siete - debido a que ya no justifican con la matrícula que están manejando, ninguna escuela de La Laguna estaba contemplada para cierre".

Explica que son 11 estudiantes como mínimo los que debe tener una telesecundaria para continuar con su operación.

En la Región Laguna son 94 escuelas de este subsistema las que hay y que están distribuidas en los municipios de: Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Tlahualilo, San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo, Nazas y Simón Bolívar.

Se atienden alrededor de cuatro mil estudiantes en la región, mientras que a nivel estatal son alrededor de 18 mil las y los alumnos.

A nivel estatal son 1,700 personas que laboran en el área de docencia, administración y de apoyo de Telesecundarias. De estos, son más de 400 aquí en la Laguna de Durango. En este caso tampoco se contempla la reducción del personal.

"Hasta ahorita no hay reducción de plantilla, únicamente en procesos naturales, es decir, en jubilaciones, en algunas ocasiones en escuelas que no justifica que se recuperen el recurso, pues ya no se está mandando, porque también hay escuelas que tenemos en las que ya la matricula no les da" .

El director del Sistema Estatal de Telesecundaria (Setel), José Teodoro Ortiz Parra recientemente dio a conocer que al término del ciclo escolar 2018-2019 se contaba con la operación de 568 escuelas telesecundarias en el estado de Durango y durante esta semana se realizaría un balance para conocer el número exacto de planteles de esta modalidad que estarían funcionando para el nuevo ciclo escolar 2019-2020.

Informó que el ciclo escolar pasado se registró el cierre de dos telesecundarias. El funcionario habló de posibles cierres este año.

El objetivo de realizar dicha evaluación, es conocer las circunstancias que obligarían al cierre de varias telesecundarias, además de la reducción en la matrícula escolar.

Sin embargo así como hay planteles que dejan de operar, también existen planes para que otros planteles educativos reabran sus puertas, según señaló Ortiz Parra.

Alta población