Mantiene Barclays

El banco de inversiones Barclays mantiene su estimado de crecimiento para el país en 0.5 por ciento para 2019, luego de darse a conocer el dato preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre, pues prevé que la economía mexicana registrará solo un ligero repunte hacia finales del año.

El jefe de investigación Económica para América Latina de Barclays, Marco Oviedo, dijo que hay un estancamiento en la economía que no se presentaba en el país desde el periodo 2001-2002.

"Es una situación bastante novedosa en este sentido", pero que deriva de diversos factores tanto nacionales como externos, entre ellos una desaceleración del sector manufacturero por una caída en la demanda externa, así como la disminución en el gasto de Gobierno del primer trimestre, junto a una baja en el consumo.

Al destacar que el dato del PIB del segundo trimestre sorprendió por su composición, dijo que "en promedio no cambia nuestro pronóstico, seguimos pensando que va a crecer la economía 0.5 %, porque la idea del pronóstico es que el estancamiento va a seguir en los siguientes trimestres".

Anticipó en este contexto un crecimiento de 0.2 % para el tercer trimestre del año y de 0.6 por ciento para el último trimestre de 2019.

Al referirse que el dato del crecimiento de 0.1 por ciento durante el segundo trimestre es preliminar y todavía podría tener ajustes, indicó que lo sorprendente fue que el sector industrial básicamente no creció, cuando en mayo registró una pérdida importante de 2.1 por ciento.

Sobre las medidas para apoyar la economía que anunció la Secretaría de Hacienda, el especialista confió en que el sector privado lo tome como una señal positiva y mejore el ánimo de los inversionistas, "que es la variable que ha estado estancada o más dañada por la incertidumbre de políticas de la administración presente; en la medida en que abone al crecimiento y la confianza puede darse un impacto positivo".

No obstante, falta definir claramente cuáles proyectos de inversión son los relevantes, porque todavía no hay nada firme respecto a la refinería o el nuevo aeropuerto, solo por citar, "no hay nada concreto y por eso la inversión pública está estancada".

Asimismo, proyectó que aunque la banca de desarrollo esté dispuesta a dar un mayor monto de financiamiento, el impacto puede ser limitado si no existe demanda por el crédito.