Ausente, alcalde tras 'balconeo'

Luego de que medios nacionales "balconearan" al alcalde municipal de Matamoros, Horacio Piña, en sus vacaciones nada austeras, y como lo informó El Siglo de Torreón en su momento sobre la autorización de adelantarse una quincena, se buscó al presidente municipal, siendo que además, este lunes 5 de agosto el 100 por ciento del personal de la presidencia de Matamoros retornó a sus lugares de trabajo después de su periodo vacacional, sin embargo, al acudir a buscar al edil, se señaló que este no se había presentado a trabajar.

Fue Salvador Vega De León, secretario del Ayuntamiento de Matamoros, quien al hallarse en el lugar y al ser cuestionado por El Siglo de Torreón sobre si se encontraba el alcalde, dijo que este no estaba, que no se había presentado en su oficina, a lo que se le mencionó que, según la misma Presidencia, este lunes era el regreso del periodo vacacional, a lo que dijo: "Bueno, bueno, sí, el hecho de que el alcalde no ande aquí no quiere decir que no ande chambeando; debió haber tenido alguna reunión para el tema de la Feria", externó.

Fue entonces cuando se le cuestionó sobre la "compensación" que autorizó el Cabildo en sesión privada, así como el tema de la situación actual de la nómina, a lo que respondió que a él no se le permitía declarar al respecto.

El diálogo fue el siguiente: "Usted puede entonces brindar la declaración acerca de lo sucedido con los bonos otorgados, ¿Qué puede decir acerca de esto y sobre la situación actual de la nómina?", se le preguntó, a lo que el secretario respondió: "No se me tiene permitido responder". "¿Quién no le tiene permitido responder a usted siendo el secretario de este Ayuntamiento?", se le cuestionó, a lo que contestó: "Más bien yo no me permito responder, no voy yo a responder", puntualizó.

Posteriormente, ingresó a su oficina diciendo que agendaría a este medio de comunicación una cita con el alcalde, lo cual señaló sería hasta el día miércoles, esperando que el presidente municipal estuviera en su oficina y desocupado.

Cabe destacar que el propio Horacio Piña, alcalde de este municipio, ante los señalamientos hechos por representantes de medios de comunicación sobre sus vacaciones no austeras, manifestó a través de su red social "Salgo dos veces al año de vacaciones con la familia carnal, así que pueden tirar lo que gusten y así seguirán los próximos años", esto en respuesta a uno de sus seguidores que le expresaba que, él como alcalde, demostrara a los habladores que él tenía una profesión y que no requería del erario público para disfrutar de la vida.

Sin responder