Del Toro aterrorizará con su nueva película

El cineasta mexicano Guillermo del Toro no para, y además de estar al pendiente de Twitter, siempre está trabajando en grandes proyectos, como su nueva película basada en la famosa serie de libros homónimos publicada en los años 80, Historias de miedo para contar en la oscuridad, que llegará a la pantalla grande el 9 de agosto.

En 1981, Alvin Schwarz publicó una saga de libros con historias breves de terror pensadas para niños y adolescentes; en ellos, se narran leyendas y cuentos de miedo que eran contadas desde los primeros pobladores de Estados Unidos y que se han transmitido de generación en generación hasta la actualidad.

El director noruego André Øvredal y el productor mexicano Guillermo del Toro decidieron adaptar para la pantalla grande esos libros, ilustrados por Brett Helquist, que ha logrado vender más de siete millones de copias en todo el mundo.

LA PELÍCULA

Tras ganar el Oscar por La forma del agua, el realizador mexicano comenzó a trabajar en este proyecto en el que participa como productor y en el guión junto con Patric Melton y Marcus Dunstan. El filme, en el que se reflejará la pasión de Del Toro por contar historias de terror, está ambientado en 1968 en Estados Unidos.

"El cambio se siente en el aire… lejos de los disturbios de la gran ciudad existe la pequeña ´Mill Valley, donde la familia Bellow ha sido elemento importante durante años", indica la sinopsis de la cinta.

HOMENAJE

Durante la Comic Con San Diego 2019, Guillermo del Toro recordó que desde adolescente se topó con el libro de Alvin Schwarz, pues tenía un título irresistible, la portada era "espeluznante" y las ilustraciones de Brett Helquist era lo que más miedo le daba de los libros.

En ese sentido, indicó que en la cinta respetaron profundamente el material y las ilustraciones en las que se basaron: "el filme es una mezcla entre una película de terror actual y un homenaje a las películas de Amblin con las que crecí".

Quien también colabora en la cinta es Lana del Rey, con el cover de la canción Season of the Witch.

La cantante dijo sentirse emocionada por participar en la cinta con este tema.

"Estoy emocionada por ver esta increíble película y compartirles mi nuevo cover de Season of the Witch para Stories to Tell in the Dark, que se estrenará en cines este viernes", publicó Lana del Rey.

Por su parte, Guillermo del Toro retuiteó a Lana del Rey y le agradeció por sus hermosas canciones.