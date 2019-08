Alejandro Bedoya pide poner fin a violencia con armas

El deporte profesional de Estados Unidos volvió a expresar dolor y desolación, tras los tiroteos masivos ocurridos en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio) durante el pasado fin de semana, que costó la vida de 31 personas y decenas de heridos, además de pedir al Congreso que haga algo sobre el control de armas de fuego.

El primer deportista en referirse a la matanza del centro comercial de Wallmart, en El Paso, donde perdieron la vida 22 personas, en su mayoría hispanos, fue el entrenador serbio del equipo de fútbol Fire de Chicago, Veljko Paunovic, quien tras el partido que su equipo jugó el sábado ante el Dynamo de Houston pidió que se "cambiase" para ser "mejores todos".

32 AÑOS tiene el jugador internacional por los Estados Unidos, Alejandro Bedoya.

Pero sería el centrocampista colombo-estadounidense Alejandro Bedoya, capitán del Unión de Filadelfia, quien después de marcar el primer gol de su equipo, que el domingo venció a domicilio por 1-5 al D.C.United, fue al micrófono de ambiente de la televisión y pidió a los Congresistas que hiciesen algo contra la violencia y el control de armas.

Después de anotar en el Audi Field, Bedoya corrió hacia la esquina del campo, agarró un micrófono de ambiente de la televisión que están colocados en el campo e hizo su reivindicación.

"¡Hola Congreso, haga algo ahora. Poner fin a la violencia armada. ¡Vamos!", expresó Bedoya.

El comentario se escuchó fácilmente en la transmisión del partido a través de la cadena FS1, pero no fue audible para la mayoría de los asistentes al estadio.

Los comentarios de Bedoya se producen luego del tiroteo del sábado en El Paso, que dejó 22 muertos y más de 2 docenas de heridos, y otro en una zona de diversión de Dayton, en las primeras horas del domingo, que costó la vida a 10 personas e hirió al menos a otras 27.

22 PERSONAS murieron en un atentado perpetrado en un centro comercial en El Paso, Texas.

Ambos ataques, considerados como "terrorismo doméstico", fueron realizados por dos jóvenes que actuaron en solitario con fusiles AK-47, un arma de guerra que adquirieron de forma legal en Estados Unidos.

La MLS informó este lunes que Bedoya no será multado ni suspendido por sus acciones tras la celebración del gol.

Antes del partido, Bedoya había publicado en Twitter los primeros pasos que creía que los responsables políticos podrían tomar para ayudar a frenar la violencia armada.

Después del partido en que el Unión alcanzó la victoria, Bedoya contó que un amigo le sugirió usar su plataforma como atleta profesional para difundir sus sentimientos sobre el asunto, pero que no planeaba correr hacia el micrófono antes de marcar el gol.

"Es absurdo, hombre", comentó Bedoya a los periodistas. "No me voy a sentar de brazos cruzados y ver cómo suceden estas cosas y no decir nada. Antes de ser un atleta, antes de ser un jugador de fútbol, lo primero soy un ser humano. Esto me afecta. Tengo hijos y no puedo ser el único aquí, todos ustedes, estoy seguro de que sienten lo mismo".

Cuando se le preguntó si pensaba que se enfrentaría a alguna disciplina de la MLS por su declaración al micrófono, Bedoya respondió con un "no me importa. Que me multen si quieren. ¿Sabes qué? Tengo que defenderme".

Bedoya, de 32 años, es un internacional de Estados Unidos que jugó por última vez para el equipo nacional en el 2017.

Bedoya es nativo de Weston, Florida, a poca distancia de Marjory Stoneman Douglas High School, el lugar de otro tiroteo masivo en febrero de 2018.

Después de aquel incidente, Bedoya llevaba una camiseta que decía "MSD Strong" debajo de su camiseta para el partido inaugural de la temporada pasada.

El futbolista reconoció el domingo que el tiroteo de Stoneman Douglas "definitivamente" afectó su forma de ver la violencia armada.

"Hay que hacer algo", reiteró Bedoya. "Se ha llegado al punto en que casi nos hemos vuelto insensibles y ese es un gran problema".

El entrenador del Union, Jim Curtin, dijo que apoyaba a Bedoya por "hablar en contra de un problema real".

"Mucha gente me dirá ahora y le dirá a Alex que se apegue a los deportes y a todas las estúpidas líneas que surgen, pero es una locura", valoró Curtin. "Es una locura en nuestro país, en este momento, y creo que también necesita cambiar".

Por su parte, el director ejecutivo del Sindicato de Jugadores de MLS, Bob Foose, expresó su "pleno apoyo al ejercicio de libertad de expresión de Alejandro Bedoya".