Se disculpa DeGrasse Tyson por comentario sobre tiroteos

El astrofísico y escritor se disculpó el lunes por un tuit del domingo en el que señaló que más gente muere en Estados Unidos de maneras que llaman menos la atención que los tiroteos masivos del fin de semana.

"En las últimas 48 horas, EEUU perdió de manera espantosa a 34 personas a causa de tiroteos masivos", tuiteó DeGrasse Tyson antes de concluir diciendo que "por lo general nuestras emociones responden más al espectáculo que a los datos".

El mensaje fue tendencia en Twitter y desató una ola de indignación por su aparente insensibilidad.

Tyson dijo en Facebook que no calculó cómo el tuit iba a ser percibido y que "genuinamente" creyó que sería de ayuda para "cualquiera que trate de salvar vidas en Estados Unidos".

El científico ha conducido varias series de televisión, incluyendo "Nova". También es conocido por libros como "Astrophysics for People in a Hurry" ("Astrofísica para gente con prisa").

El tuit de la polémica:

In the past 48hrs, the USA horrifically lost 34 people to mass shootings.



On average, across any 48hrs, we also lose…



500 to Medical errors

300 to the Flu

250 to Suicide

200 to Car Accidents

40 to Homicide via Handgun



Often our emotions respond more to spectacle than to data.