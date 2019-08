Hobbs & Shaw vence a Tarantino y The Lion King en taquilla

La cinta de acción Hobbs & Shaw, serie derivada de la poderosa franquicia Fast & Furious, destronó este fin de semana en los cines estadounidenses a dos grandes apuestas: The Lion King, de Disney, y Once Upon a Time...in Hollywood, la última película de Quentin Tarantino.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la producción Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw superó este fin de semana los 60 millones de dólares de recaudación en la taquilla del apartado "doméstico", una categoría en la que se agrupan los ingresos en Estados Unidos y Canadá. Así, la primera cinta derivada de la famosa saga de acción y automóviles se estrenó en las grandes pantallas liderando el mercado, pero con una recaudación menor que la de las películas de la trama original. En Hobbs & Shaw, los intérpretes Dwayne Johnson y Jason Statham se enfrentan a Idris Elba bajo la dirección de David Leitch (Deadpool 2, 2018), en un reparto que completan Vanessa Kirby y la mexicana Eiza González. Muy pocos estudios se han atrevido a estrenar sus proyectos en el mismo fin de semana que se lanzaba la nueva película de una saga cuyos ocho filmes originales han recaudado en todo el mundo 5.132 millones de dólares, de acuerdo con Box Office Mojo. En segundo lugar quedó The Lion King, la nueva versión del clásico de Disney que se estrenó liderando la clasificación y en su tercera semana baja una posición con 38 millones de dólares. No obstante, a pesar de perder el primer puesto, la nueva versión de la historia del león "Simba" y su tío "Scar" ha recaudado hasta el momento un total de 430 millones de dólares en los cines norteamericanos (Estados Unidos y Canadá) y ha superado los 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Por su parte, Tarantino y su guiño a la industria del cine en Once Upon a Time... in Hollywood quedaron en tercera posición con 20 millones en su segunda semana, después de superar la barrera de los 40 millones durante su primer fin de semana en la cartelera, lo que supuso el mejor estreno para el director en toda su carrera. En el cuarto puesto se situó Spider-Man: Far from Home, que añadió 7,75 millones de dólares a un botín acumulado en todo el mundo, que también supera los 1.000 millones de dólares. Y casi empatada, en quinta posición, se ubicó Toy Story 4, que se embolsó 7,15 millones y roza los 1.000 de recaudación global.