Ningún expulsado en cuarta edición de Familias Frente al Fuego

"Yo creo que la familia que ganó es porque supo utilizar bien los ingredientes. Familia Toledo, ustedes escogieron, ustedes han ganado", dijo el chef Carlos Gaytán este domingo en Familias Frente al Fuego. También felicitó a las Merino.

Por algunos minutos, el público sintió que la familia eliminada estaba entre los Nahum y las Bárcenas. Después de un momento de incertidumbre, Inés Gómez Mont dijo que este domingo ninguna familia sería eliminada, dando así un respiro a los participantes.

Siguiendo con la tradición de cocinar platillos familiares mexicanos, en la cuarta edición las familias prepararon platillos con insectos. Las Bárcenas confesaron que nunca habían preparado más allá de los acociles, y tuvieron que entrarle a los gusanos de maguey.

El chef Carlos Gaytán agarró uno de los gusanos colocados en una tostada y les dijo "estos yo no me los como ni de loco así", porque estaban crudos. Aunque Toño de Livier los probó, no pudo pasar el bocado. Belén les comentó que sólo tenían que deshidratar un poco más los gusanos.

A las Merino tampoco les fue muy bien con la prueba de los insectos, pues les tocó preparar unos con un sabor fortísimo: chicatanas.

Antes de esta competencia, todos agarraron vuelo preparado tamales. Hubo de acelgas, nuez, verde y por supuesto, oaxaqueños.

Tras ponerlos a todos en aprietos y sacarlos de su zona de confort, las familias tienen, por lo menos, una semana más para mejorar sus técnicas frente al Fuego.