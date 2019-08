Contexto lagunero

Como resultado del incremento en la edad de la población, también aumentará considerablemente el número de personas mayores que continúan deseando formar parte de la fuerza de trabajo. De acuerdo con un estudio reciente de AARP -organización estadounidense sin fines de lucro que atiende las necesidades e intereses de las personas mayores de 50 años-, casi dos de cada tres trabajadores de 45 años o más, han experimentado discriminación por edad.

En caso de suponer que habrá discriminación por edad, hay algunas estrategias que se pueden usar durante las entrevistas. En lugar de explicar los años de experiencia que se tienen, o cuantas veces ha estado en cierto tipo de proyectos, muestre su entusiasmo por el trabajo diciendo algo como: “Este es el tipo de trabajo que mejor desempeño, es el trabajo que me gusta hacer”. Maneje sus entrevistas como si fuera usted un consultor de empresas, muestre curiosidad e interés por aprender.

Encuentre la forma de “hacer contacto”, de tener empatía con el entrevistador, de referencias de trabajos anteriores en donde usted ha interactuado con éxito con compañeros de trabajo de menor edad. Asegúrese de tener vestimenta adecuada, renueve su guardarropa, sin exagerar, no luzca pasado de moda. Cuando hay discriminación por edad, si usted se enfoca en tener el control de la entrevista, ello le puede ayudar a desviar la atención sobre su edad y enfocarla en las razones de por qué usted es la persona ideal para el trabajo.

La preferencia por empleados jóvenes se ve, no solo en las empresas de tecnología, en las cuales la edad media preferente es de 30 años o más jóvenes, sino también en Las empresas de otros sectores. En otro estudio -del Banco de la Reserva de San Francisco-, se concluye que existen menos recontrataciones de gente mayor, y en el caso de mujeres mayores, las recontrataciones son aún menos.

Y de acuerdo otro estudio -del Centro de Longevidad de Stanford-, a pesar del estereotipo negativo de que los empleados mayores tienen menos energía y son menos productivos, la realidad es que los empleados mayores en la actualidad son saludables, tienen una buena ética en el trabajo, son leales a la empresa y mas propensos a estar satisfechos con su trabajo, comparados con empleados jóvenes. Y aún hay más: un estudio de la Escuela de Negocios de Londres concluye que hay mucha más gente, menor de 45 años, exhausta en su trabajo (43%), que los de más de 45 años (35%), y el grupo de más de 60 fue el menos exhausto.

Hay algunos trabajos en los que las canas, y la experiencia que viene con ellas, son vistas como un activo importante, como en los puestos de dirección y otros puestos donde la amplia experiencia cuenta mucho. Incluso, un candidato mayor puede competir, o ser entrevistado, por una persona 10 o 20 años menor que él.

Muestre su entusiasmo por la oportunidad de trabajo que busca, muéstrese dispuesto y capaz de trabajar con compañeros mucho más jóvenes, póngale mucha pasión a su búsqueda de empleo si es usted mayor. No exponga mucho sus años de experiencia (aunque sean importantes y significativos), porque ello puede traer como consecuencia la intimidación de entrevistador o lo puede hacer ver a usted como el “sabelotodo”.

Trate de hacer preguntas abiertas mostrando deseos de aprender, escuche con mucha atención al entrevistador y ¡no lo interrumpa! Trate de entender el contexto de la empresa en la que busca trabajo y los retos de la misma, para identificar dónde y cómo puede usted dar valor a la empresa, haga que el entrevistador lo sienta a usted como un compañero de trabajo.

Muestre humildad genuina, trato igualitario y colaborativo con los demás. Dado que para los mileanials la colaboración es esencial y prioritaria, es muy importante no apoyarse mucho en jerarquías organizacionales y títulos de puestos, ello es una bandera roja respecto a nuestra habilidad para embonar en una cultura de colaboración.

Empezar con una sonrisa es una manera efectiva de influenciar a otros. El buen sentido del humor es otra forma de mostrarle al entrevistador que sería agradable trabajar con uno. No haga referencias a etapas pre-internet ni diga frases como “esto no te toco a ti vivirlo”. Estos comentarios no son confortables para el joven entrevistador.

Muestre que, independientemente de su edad, usted tiene habilidad para trabajar con grupos diversos de personas -que pueden ser más jóvenes que usted-, que tienen diferentes tipos de experiencia.

Para convivir con empleados más jóvenes, usted no tiene que vestir jeans, tenis y playeras T. Vista de forma que se sienta confortable pero no use ropa muy pasada de moda o que se ve que tiene muchas puestas, pida ayuda cuando escoja su ropa.

Si alguien le dice que están buscando mentes jóvenes -queriendo decir con ello que usted ya es muy mayor, diga algo como: “Creo que lo que ustedes buscan en pensamiento innovador.Me gustaría compartirle algunas ideas que ayudarían a esta empresa a causar mayor impacto y a ser un modelo en su campo”.

Las estrategias anteriores pueden vencer la discriminación por edad y dar a usted una muy buena posibilidad de obtener el empleo.