Ganador de La Voz Senior, feliz por segunda oportunidad

Los sueños pueden hacerse realidad a la edad que sea, eso lo sabe bien Salvador Rivera, el ganador de la primera edición de La Voz Senior, de TV Azteca.

Rivera platicó con El Siglo de Torreón de su triunfo y su carrera, además aseguró que seguirá luchando para escalar más peldaños en los escenarios musicales.

"Estoy feliz de ser el primer ganador de La Voz Senior Latinoamérica", dijo entusiasmado mientras recorría las instalaciones de la televisora del Ajusco.

"Siento un gran orgullo y le agradezco a Azteca la oportunidad que nos dio a los mayores de 55 para demostrar que los sueños siempre se pueden cumplir y que seguimos en la lucha de perseguir éxitos y logros", comentó.

Rivera dijo que lo importante en esta vida es nunca dejar de soñar, no solo en la música, sino en cualquier otro anhelo que se tenga, ya sea personal o profesional.

"Al ver el anuncio de La Voz Senior me volvió la ilusión como si fuera un chico de 20 años. Cuando estaba participando, no saben las emociones que se movían en mí; me sentía rejuvenecido", relató.

Recordó Salvador el momento en el que lo nombraron ganador del concurso, en el que fungía como pupilo del venezolano Ricardo Montaner.

"Cuando llegué a la final me sentía un poco seguro, aunque nada estaba dicho. Pasaron en mi mente en un momento los 40 años de mi carrera musical.

"Salí a cantar con toda la energía, la canté bien y cuando vino el momento final tenía duda porque sería la gente quien decidiría el ganador. Yo solo pensaba: 'Que Ximena (conductora de La Voz) diga Salvador, que diga Salvador', y sí ocurrió", sostuvo.

El artista dijo que admira bastante a Montaner y que ahora que lo conoció se ha dado cuenta de que es un gran ser humano.

"Voy a cantar con Ricardo en un próximo concierto que dará en Ciudad de México. Me encantaría poder grabar una canción con él; mándenme buenas vibras para que esto ocurra".

Comentó Salvador que luego de destacar en el programa trabajará mucho más para recoger una mejor cosecha.

"Quiero hacer cosas masivas, estoy buscando gente que me oriente en estos temas. Está en mis planes grabar un disco, pero todavía no defino bien eso".

El intérprete reveló que su carrera la comenzó en la década de los años ochenta. Ganó un concurso de radio.

"Cuando me alcé en ese certamen pensé que ya estaba resuelta mi vida artística. Hice programas de TV y pensé que llegaría alguien que me impulsara.

"Luego estuve en Valores Bacardí, sin embargo, no gané. Más tarde encontré caminos cantando en bares y en fiestas. En septiembre voy a estar en el Lunario de CDMX", informó.

Salvador Rivera externó que le gustaría hacer colaboraciones con Eugenia León, Alejandra Ávalos, Manoella Torres, María del Sol o Rocío Banquells.

"Ojalá y pueda trabajar con alguna de ellas o con todas", dijo entre risas el intérprete.

Más de Chava

El ganador de La Voz Senior:

*En los ochenta debutó en los escenarios.

*Ganó un concurso de radio, el cual le dio cierto éxito.

*En 1997 grabó un disco que no trascendió.

*Conoce Torreón y le gustaría volver.

*Espera grabar un disco de estudio bajo el sello de Universal Music.