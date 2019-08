Lili Reinhart dedica mensaje de cumpleaños a Cole Sprouse

Luego de tantos dimes y diretes y de supuesta roptura, Lili Reinhart aprovechó el cumpleaños número 27 de Cole Sprouse para sincerarse y desde el corazón escribir lo que siente por él.

La actriz le dedicó a su compañero de la serie Riverdale un pensamiento lleno de amor, luego de que no encontrara un poema que le ayudara a decir lo que realmente siente, ya que según ella no hay ninguno que le hiciera justicia, por tal motivo prefirió utilizar sus palabras para decirle lo afortunada que es de amarlo.

"Traté de encontrar un poema que podría enviarte Porque mis palabras me estaban fallando. Pero busqué y no encontré nada que te hiciera justicia. Todos estos poemas de amor no pueden hacerlo bien. Las palabras de nadie más podrían encajar. No han sabido la fortuna que es amarte. -feliz poema de cumpleaños nocturno para @colesprouse", escribió Lili a lado de una foto donde él se encuentra mirando a la cámara mientras luce un sombrero, camisa de mangas cortas de lino y sacando humo de un cigarrillo que sostiene en una mano.

Con este hecho, queda claro que no hay una separación de dichas estrellas de la televisión estadounidense, como se manejó días atrás.