Que el regreso a clases no afecte sus finanzas

Después de vacaciones, el regreso a clases es una de las cuestas más pesadas y en las que más se gasta, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Los padres de familia gastarán entre 3 mil y 5 mil pesos en útiles escolares, uniformes y calzado por cada niño que curse los niveles de preescolar, primaria y secundaria durante el próximo ciclo escolar, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Entre los gastos extra que los padres de familia deben prever se encuentra la inscripción, transporte, libros, cursos extracurriculares, mantenimiento, cuotas y seguros de accidente y de orfandad. Sin embargo, el gasto puede incrementarse hasta 40 por ciento si se toma en consideración la adquisición de aparatos electrónicos como computadoras, tablets y calculadoras, y aún más si se trata de educación particular.

Tan solo para el ciclo escolar pasado, la derrama económica en el país fue de 79 mil millones de pesos, según la Concanaco. No obstante, gran parte del capital gastado por los padres de familia se obtuvo a través de empeños, cargos a las tarjetas de crédito y préstamos.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), únicamente 34 por ciento de los padres de familia en el país tienen un ahorro para solventar los gastos del próximo ciclo escolar.

De acuerdo con Aprende y Crece, programa de educación financiera y negocios, el siguiente decálogo puede ser clave para que el dinero alcance en el regreso a clases:

1. Comprar lo necesario. Dedica tiempo a revisar lo que tienes en casa y recicla útiles que tus hijos aún puedan utilizar.

2. Organízate con otros padres. Es muy común que los padres de familia estén conectados, si perteneces a un grupo de WhatsApp, por ejemplo, organízate para que cada uno compre por mayoreo algún producto en específico y luego puedan intercambiar.

3. Piensa a futuro. Comprar artículos de mala calidad representa un gasto continuo, por ello, considera que productos de calidad como calculadoras o juegos de geometría, puedan durarles a tus hijos muchos años.

4. Apégate a la lista escolar. Revisa la lista, no adquieras lo que los niños nunca van a utilizar. Además, es importante que pienses en opciones más baratas para decorar las libretas, propón recortes de lo que prefieran tus hijos.

5. Cuida lo que compras. La opción más fácil y común para evitar extravíos, es marcar cada cosa con el nombre de los niños.

6. Fomenta el cuidado. Los niños deben aprender el valor que tienen las cosas, así puedes reutilizar útiles como tijeras, loncheras o los uniformes para el siguiente año.

7. Busca un crédito. Un crédito personal es una buena opción si los recursos escasean; pero debes buscar uno que te brinde facilidades como dinero rápido, así como las fechas y cantidades de pago.

8. Compra al mayoreo. Aprovecha los descuentos en tiendas y papelerías; puedes acudir a expos de útiles escolares para economizar.

9. Realiza tus compras a tiempo. Una compra bien pensada es aquella que se empieza con anticipación. Adquiere durante el año lo que sabes que estará en la lista del próximo ciclo escolar.

10. Integra a tus hijos a las compras. Tus hijos deben saber que las cosas deben cuidarse durante todo el año.

11.Planifica para ahorrar. Dedica un porcentaje entre 10 % y 30 % de los ingresos totales, meses antes del regreso a clases.

12. No abuses de la tarjeta de crédito. Recuerda que tener una tarjeta de crédito no representa una extensión de tus ingresos. Si decides usarla, paga el total para que luego no te genere intereses.

13. No dejes las compras de último momento: La planificación es la clave para el ahorro. Si realizas las compras con anticipación, incluso puede generarse un impacto económico positivo en tu bolsillo, asegura la financiera.