En Lerdo, Alito pide aplicar la ley

El candidato a la dirigencia del PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", dijo que el tricolor está "firme y claro" en el combate a la corrupción en el país y agregó que "quien cometa un delito tiene nombre y apellido y si se le comprueba y se le acredita un delito a cualquier ciudadano, que se aplique la ley".

Esto haciendo referencia a la investigación que mantiene el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de una red de exfuncionarios públicos involucrados en el caso de la "Estafa Maestra", en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Alito" estuvo ayer en un salón de eventos del municipio de Lerdo junto a su compañera de fórmula, Carolina Viggiano; fue recibido por la militancia con pancartas y banderas. Al acto, acudió el alcalde electo Homero Martínez Cabrera pero no así la presidenta municipal, María Luisa González Achem.

En su intervención, comentó que: "Los priístas quieren más hechos y menos palabras, pero también debemos de tener claro que el partido dejó de hacer muchas cosas que nos lastimaron, actitudes de priístas que traicionaron la confianza del priísmo, que no dieron resultados, un PRI que se alejó de la militancia, que dejó de escuchar a la militancia, se solaparon actos de corrupción, la soberbia y la arrogancia de las oficinas gubernamentales para no escuchar a nuestra gente y las causas sociales que siempre abanderaba el PRI se las regalamos a la oposición".

El candidato dijo que el PRI necesita regresar a su origen y detectar a los diversos liderazgos en las regiones.

"Hoy, tristemente tenemos un PRI a nivel nacional que no habla, que no critica, que no señala, que no levanta la voz ante un Gobierno federal sin resultados, lleno de ocurrencias, que no apoya al campo, y que están lastimando a los productores de maíz y de frijol, que están trabajando hoy, y no hay oportunidad para los jóvenes, desaparecieron los programas sensibles como el Prospera, como el Seguro Social, cerraron las estancias infantiles. Morena es ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana", afirmó.

Moreno Cárdenas agregó que "estamos muy orgullos del priismo de Lerdo" y en el tema del divisionismo dijo que convocará a la unidad, escuchará a todos y trabajará en equipo.

A este acto, también acudieron funcionarios municipales, de la CNC y exalcaldes como Carlos Aguilera y Luis Fernando González Achem, entre otros.