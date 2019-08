Campesinos demandan apoyos

Para el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Gómez Palacio, Hipólito Pasillas, quienes están a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el Gobierno federal "no le saben" al tema, y por ese motivo hay una canalización inequitativa de los apoyos y muchos programas están detenidos, aunado a los que se cancelaron de forma definitiva.

Cuestionó que después de ocho meses de haber iniciado este gobierno aún no se hayan emitido reglas de operación para programas que resultan clave para los productores del campo, tal es el caso del seguro catastrófico para quienes enfrentaron pérdidas de cosecha por heladas que se registraron desde noviembre de 2018.

Según indicó, en este caso hay cientos de campesinos a la espera de que se les entregue el apoyo prometido, que sería de 1,200 pesos por cada una de las 1,500 hectáreas donde se presentaron estragos como consecuencia de dichas heladas.

Por otra parte, señaló que el actual Gobierno federal pretende concentrar todos los apoyos y programas a los estados del sur del país, mientras que los del norte han sido relegados, o bien, se les han reducido considerablemente.

Citó el caso de la entrega de fertilizantes, cuyo 80 por ciento de todo el insumo se concentra en el estado de Guerrero y otros del sur, sin tomar en cuenta las necesidades de este apoyo que también enfrentan productores de estados como Durango, quienes no han sido tomados en cuenta.

Tampoco se ha entregado nada relacionado con el subsidio para el diésel, uno de los programas que mayor demanda cuentan entre el sector campesino, debido al alto costo que han alcanzado los combustibles en los últimos meses.

Mientras que programas como el ProAgro, Jóvenes Emprendedores y Campo en Tus Manos, entre otros, fueron cancelados de manera definitiva, a pesar de que representaban un apoyo significativo para miles de familias del medio rural.

El líder cenecista manifestó que ya en el octavo mes del año el sector campesino no ha recibido un solo apoyo de parte del Gobierno federal, y aunque el estado tiene toda la disposición de aportar el porcentaje que le corresponde en estos esquemas de atención, no se pueden entregar mientras los recursos federales no se apliquen.

'Sequía' federal