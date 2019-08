Policías sin vacaciones para vigilar escuelas

La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene la vigilancia en más de 300 centros educativos que se encuentran de vacaciones, lo cual ha contribuido a que no se presenten robos en tales puntos.

El titular de la corporación, Ricardo Fontecilla Almaraz informó que todos los elementos están laborando con normalidad, por lo que durante el periodo vacacional no se otorgaron permisos, con la finalidad de que toda la fuerza, atienda las funciones encaminadas a reforzar la vigilancia.

Esto ha permitido contar con el suficiente número de elementos para afrontar las necesidades de vigilancia en las escuelas que se encuentran solas por las vacaciones, sin que esto incida en que se descuide la seguridad y prevención de delitos en el resto de la ciudad de Gómez Palacio.

A partir de las vacaciones escolares, se incrementan los recorridos en las escuelas y centros educativos de Gómez Palacio, señaló Fontecilla Almaraz.

Por el momento no se ha tenido reporte de los encargados de la vigilancia de las escuelas ni se le ha informado a la corporación si le forzaron alguna puerta o ventanas cerradas, que hayan sido dañadas.

También se ha solicitado a los encargados de los planteles, no dejar luces encendidas en las escuelas y que cualquier situación sospechosa que detecten, la reporten de inmediato al servicio de emergencia 911.

El director de Seguridad Pública Municipal señaló que también se está pidiendo el apoyo de la ciudadanía, sobre todo a los vecinos de dichas escuelas, para que hagan lo mismo y recurran al 911 en caso de que lleguen a detectar la presencia de personas desconocidas o de vehículos sospechosos en sus vecindarios, rondando los planteles o las viviendas solas.

Señaló que esto permitirá a los elementos actuar oportunamente y con ello, prevenir que se den hechos de robos a domicilios particulares o a los planteles educativos.

"Desgraciadamente no se involucran mucho los vecinos en asuntos que no son de ellos y aunque vean chamacos haciendo desmanes, deciden no llamar; por lo que se pediría más la colaboración, que se interesen más y se apoyen más en los asuntos comunitarios", comentó el funcionario.

MÁS DE 300 PLANTELES