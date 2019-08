Depresión y ansiedad al alza

Los problemas de ansiedad y depresión siguen en los primeros lugares en las consultas del área de psiquiatría y van al alza.

Fernando Sánchez Nájera, psiquiatra, dice que están a la espera de comprobar las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud en donde se estimaba que la depresión sería la primera causa de incapacidad, en el año 2020.

No obstante, en México y el resto de los países latinoamericanos la atención a la salud mental no es prioridad para las personas. Según el especialista, en Europa se tardan en diagnosticar la depresión mayor algunos meses, mientras en Latinoamérica son años los que pueden pasar sin que se detecte.

"Es más fácil que lleguen al diagnóstico por una manifestación física, se van primero con los doctores, les hacen de todo y no encuentran nada, es cuando los mandan con el psicólogo o psiquiatra".

Son de 3 a 4 pacientes de cada 10, los que presentan problemas de depresión y ansiedad en la consulta privada, cuando antes eran de 2 a 3. Después de la violencia que atravesó la región durante la llamada "guerra contra el narcotráfico", las pérdidas de seres queridos o vivencias de hechos traumáticos dejó una estela de problemas de salud mental entre quienes las vivieron.

Sin embargo, el especialista dice que muchas personas no lo han detectado por sí solas, sino a través de terapias. Acudir con un psicólogo o psiquiatra no es sinónimo de demencia, sino de cuidar esta parte otra parte importante de la salud que de no hacerlo, puede traer consecuencias fatales.