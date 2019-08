Gimnasia artística da otra medalla de oro

- La selección nacional de gimnasia rítmica hizo historia ayer en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tras conquistar su segundo metal de oro en las competencias de conjuntos, durante la final de cinco pelotas, con una calificación de 24.400, en el Polideportivo Villa El Salvador.

El equipo integrado por Ana Galindo, Adriana Hernández, Mildred Maldonado, Britany Sainz y Karen Villanueva, quienes tienen un promedio de edad de 16.4 años, realizó su rutina de forma impecable y consiguió una calificación de 24.200, misma que incrementó a 24.400 tras reclamación de México, de los cuales 16.900 fueron en dificultad y 7.500 en ejecución.

Por su parte, Estados Unidos obtuvo la plata con 24.100 y Brasil ganó la medalla de bronce con 22.500.

"Nos sentimos muy orgullosas de nuestro trabajo, queremos agradecer a la Conade, a nuestra entrenadora, a todo el equipo que nos apoya y a nuestras familias", destacó Ana Galindo.

"Mejoramos la nota del viernes, subimos de calificación, nos sentimos motivadas por el oro en all around, más seguras, pero no confiadas", reconoció Karen Villanueva.

Nos sentimos muy contentas y más motivadas respecto a lo que podemos lograr como equipo. Somos un equipo de 10 integrantes, las cinco titulares y las suplentes, algunas han competido en Copas del Mundo, en Azerbaiyán y en Bulgaria" compartió la veracruzana Britany Sainz, quien tiene 17 años.

Por su parte, la entrenadora del equipo, Vlajaid Aguilar destacó que el equipo, que está concentrado en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), obtuvo un resultado histórico para la gimnasia rítmica de México.

"Nunca se había logrado una medalla de oro, ni de plata, en la modalidad de conjuntos, la única medalla que teníamos era un bronce en Río 2007, así que es un logro histórico", puntualizó la entrenadora.