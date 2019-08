Laudos, una herencia pesada para municipios

Administraciones municipales van y vienen y se siguen heredando deudas por despidos de personal, a falta de una ley que frene esta práctica, que representa una gran afectación a las finanzas públicas.

A decir del diputado local Gerardo Villarreal Solís, en varios casos se ha incumplido con el pago de los laudos por parte de los Ayuntamientos debido a que no se cuenta con suficiente recurso del erario y a veces poder pagar implica endeudamiento.

"En ocasiones no es falta de voluntad, sino que es falta de tener el recurso a disposición porque son deudas considerables. Por ejemplo, en Pueblo Nuevo, no quiero dar una cifra equivocada, pero son por encima de los 30 millones de pesos. Es difícil que ellos lo puedan costear y liquidar".

Ante ello, algunos presidentes municipales hacen convenios para poder liquidar los adeudos que tienen, ya sean heredados o los adquiridos durante su gestión.

"Son de los dos tipos, hay deudas que se heredan de administraciones anteriores y muchas que se generan también por ellos mismos cuando hacen los despidos", señaló.

Consideró necesario que se legisle para evitar que se siga lucrando con los municipios, con deudas que se vuelven difíciles de pagar.

"En ocasiones son demandas que son un poco exageradas, consideramos nosotros, pero a final de cuentas son sus derechos laborales y están por encima de todo. Por eso es mejor llegar a un mal acuerdo, como decimos, pero concretarlo, que estar en desacuerdo".

Ante ello, en ocasiones los despedidos tienen que aceptar cantidades menores, para terminar el litigio.

"Es una tarea titánica y se tienen que buscar los mecanismos para que no se caiga en excesos de una parte y de otra. De quien exige en ocasiones un pago por encima de lo que le corresponde y de quien no quiere pagar en ocasiones por falta de voluntad política y no financiera, es lo que queremos evitar", manifestó.

También las paramunicipales aumentan el rezago a las nuevas administraciones municipales, como en el caso de Lerdo, que de no contar con los recursos para hacerles frente a los compromisos financieros prioritarios, como lo es el pago de nómina y consumo de energía eléctrica, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) contraería una deuda más, pero ahora con el Ayuntamiento de Lerdo, a fin de evitar la suspensión del servicio, dice el síndico e integrante del Consejo de Administración de Sapal, José Dimas López.

Esto luego de que se diera a conocer que el Sapal está al borde de la quiebra por falta de pago de usuarios.