Tiene Secretaría de Educación manual contra el bullying

La Secretaría de Educación de Coahuila dispone de un manual de recomendaciones sobre qué deben hacer los alumnos de educación básica que se enfrenten al bullying.

El bullying significa acoso escolar y es una conducta repetitiva e intencional, por cualquier medio, por la que (un alumno) pretende intimidar, someter, amedrentar y/o atemorizar, emocional o físicamente, a la víctima (otro alumno), ya sea dentro de las instalaciones de una institución educativa o fuera de ella.

Las recomendaciones para los niños que sufren este acoso son las siguientes: No demuestres miedo, no llores ni te enojes; habla o escribe tus reacciones y lo que sentiste en ese momento; Si comienza a molestarte no te quedes ahí, sigue caminando y no lo mires, ni lo escuches; Si te insulta o ridiculiza, responde al agresor con tranquilidad y firmeza, por ejemplo: "No, eso es sólo lo que tú piensas"; Aléjate o corre si crees que puede haber peligro. Vete a un sitio donde haya algún adulto e infórmale de lo que te pasa; Platica con tus compañeros o amigos lo que te está pasando y platícale lo que te sucede a tus padres, hermanos mayores o con un adulto a quién le tengas confianza; Si no quieres hablar a solas del tema con el maestro, pídele a un amigo o a un hermano que te acompañe, Déjale claro a la persona con quién hables del tema (padres, maestros,amigos) que la situación te afecta profundamente y recuerda que tú no tienes la culpa de lo que está pasando, piensa que el niño que te agrede tiene problemas, tal vez en su casa, por eso actúa de esa manera, trata a los demás como quieres que te traten a tí y ayuda al que lo necesite.

Existen varios tipos de bullying, por ejemplo, el Bloqueo Social: Son las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima y buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. Ejemplos: Prohibición de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros, de que nadie se relacione con él o ella.

El Hostigamiento: Conductas como el desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala.

La Manipulación Social: Son aquellas conductas que pretenden distorsionar la imagen social del niño y "envenenar" a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada de acciones para etiquetar o poner apodos a la víctima.

Coacción: Son conductas de acoso que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante éstas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.

Exclusión social: Son conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación en actividades significativas al niño acosado. El "tú no", es el centro de éstas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño.

Intimidación: Son aquellas conductas que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño, mediante una acción intimidatoria, casi siempre a la salida del centro escolar.

Amenazas: Son conductas que buscan lograr algo mediante las amenazas contra la integridad física del niño y su familia, incluye golpes, agresiones con consecuencias o mediante la extorsión pidiendo al niño desde objetos o pertenencias, hasta dinero.

Cyberbullying: Las redes sociales, como medios donde los jóvenes comparten información personal que se propaga con facilidad, resultan ideales para enviar o publicar textos o imágenes con el propósito de perjudicar o avergonzar a otra persona, estar detrás de una pantalla contribuye a que los niños digan cosas en línea que no dirían personalmente, trastornando de manera tan importante al afectado que incluso puede llevarlo al suicidio.

Acoso físico: Consiste en lastimar a una persona en su integridad física o dañe sus pertenencias.