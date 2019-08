Mujer se lanza de taxi en movimiento

Una joven se lanzó de un taxi en movimiento, pues dijo a las autoridades que abrió la puerta del vehículo de manera intencional puesto que no quería continuar a bordo de la unidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:10 de la madrugada del domingo sobre el bulevar Torreón-Matamoros y calzada Francisco Sarabia Tinoco, de la colonia Felipe Ángeles en Torreón.

De acuerdo con los primeros peritajes, se determinó que la joven, identificada como Jessica Beatriz "N", de 18 años de edad, viajaba a bordo de un taxi Dodge Atos modelo 2011 de color amarillo de la base Express, el cual abordó a la altura de la Alameda Zaragoza de Torreón junto a otros amigos.

Se detalló que el taxista, de nombre Sinaí "N", de 21 años de edad, conducía por el bulevar Torreón-Matamoros con dirección a la colonia que le marcaron los pasajeros, y al estar subiendo el puente Sarabia, repentinamente Jessica Beatriz "N" abrió una de las puertas del auto y se lanzó a la carretera.

Al percatarse del hecho, de manera inmediata el taxista detuvo la marcha y a su vez se solicitó ayuda al número de emergencias 911, ya que la joven presentaba diversas heridas y raspones que se ocasionó en la caída.

La joven fue auxiliada por los paramédicos de la Cruz Roja y trasladada al área de urgencias de dicha institución, donde se entrevistó con las autoridades y explicó que ya no quería continuar a bordo del taxi, y por eso había abierto la puerta para lanzarse, sin embargo, no dijo los motivos por los que no quería seguir a bordo.

El caso fue turnado al Ministerio Público, quien deslindará la responsabilidad y se encargará de la investigación del hecho.

Accidente