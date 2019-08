Ahorita yo soy el presidente mientras no se diga lo contrario: Homero Martínez

Respecto al medio de impugnación que presentó el excandidato de Morena, Ulises Adame, ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por las pasadas elecciones, el alcalde electo de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que el secretario jurídico del Comité Municipal del PRI, Gerardo Lara Pérez es el encargado de tratar este asunto y recalcó que "ahorita yo soy el presidente electo mientras no se diga lo contrario, yo lo único que le digo es que el día dos de junio la ciudadanía eligió quien fuera su presidente y el presidente se llama Homero Martínez".

El alcalde electo acudió este domingo a un salón de eventos de Ciudad Jardín para acompañar al candidato a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", en una reunión con la militancia.

Insistió en que "ahorita yo soy el presidente electo y no hay nada que diga lo contrario, en temas electorales, un acto consumado no tiene reversa". Además, agregó que si para el uno de septiembre del año en curso, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no resuelve, "yo tomo protesta y adiós".

Será el próximo lunes 12 de agosto que arranque en Lerdo el proceso de Entrega-Recepción en la administración de María Luisa González Achem. "Con las diferentes experiencias que hemos tenido, la Entrega-Recepción es del 12 al 31 (de agosto) como nos pusimos de acuerdo ahí las áreas que están coordinando, pero recordando que la ley dice que tienes 30 días posteriores a la toma de posesión para que tú hagas algún señalamiento de algo que no estés de acuerdo", explicó.

Al preguntarle si ya tiene definido el gabinete que lo acompañará en su administración, contestó que "hasta el primero de septiembre".