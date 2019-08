Llega candidato a dirigencia del PRI nacional a Lerdo; no acude alcaldesa

A una semana de celebrar el proceso de elecciones para renovar la dirigencia nacional del PRI, el candidato Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como "Alito", estuvo en el municipio de Lerdo para dialogar con la militancia junto a su compañera de fórmula, Carolina Viggiano.

El aspirante fue recibido con banderas y pancartas de apoyo en un salón de eventos, al que acudió el alcalde electo Homero Martínez Cabrera pero no así la presidenta municipal, María Luisa González Achem.

Moreno Cárdenas dijo que en Ciudad Jardín hubo una "extraordinaria victoria" en el proceso electoral del pasado dos de junio y agregó que la nueva administración municipal encabezará la transformación y el desarrollo de Lerdo.

De llegar a la dirigencia del tricolor, Moreno Cárdenas señaló que La Laguna y el estado de Durango serán sus prioridades así como también retomará la cercanía con la militancia.

En su intervención, "Alito" expresó que: "Los priistas quieren más hechos y menos palabras, pero también tenemos que tener claro que el partido dejó de hacer muchas cosas que nos lastimaron, actitudes de priistas que traicionaron la confianza del priismo, que no dieron resultados, un PRI que se alejó de la militancia, que dejó de escuchar a la militancia, se solaparon actos de corrupción, la soberbia y la arrogancia las oficinas gubernamentales para no escuchar a nuestra gente y las causas sociales que siempre abanderaba el PRI, se las regalamos a la oposición".

El candidato dijo que el PRI necesita regresar a su origen y detectar a los diversos liderazgos en las regiones.

"Hoy, tristemente tenemos un PRI a nivel nacional que no habla, que no critica, que no señala, que no levanta la voz ante un Gobierno federal sin resultados, lleno de ocurrencias, que no apoya al campo, y que están lastimando a los productores de maíz y de frijol, que están trabajando hoy, y no hay oportunidad para los jóvenes, desaparecieron los programas sensibles como el Prospera, como el Seguro Social, cerraron las estancias infantiles. Morena es ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana", afirmó.

Moreno Cárdenas agregó que "estamos muy orgullos del priismo de Lerdo" y en el tema del divisionismo dijo que convocará a la unidad, escuchará a todos y trabajará en equipo.

A este acto, también acudieron algunos funcionarios municipales del Ayuntamiento, miembros del Comité Municipal del PRI, de la CNC y expresidentes de Lerdo como Carlos Aguilera y Luis Fernando González Achem, entre otros.