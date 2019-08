Visita La Laguna candidato a dirigencia nacional del PRI

El candidato a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", se reunió esta mañana con militantes y representantes de los diferentes sectores de este partido político en La Laguna de Durango.

Durante un acto que tuvo lugar en las instalaciones del parque La Esperanza de Gómez Palacio, "Alito" y su compañera de fórmula, Carolina Viggiano expresaron su respaldo a los priistas que, a pesar de los resultados de la pasada elección de 2018, se mantienen firmes en sus convicciones partidistas, pues según indicó la aspirante a secretaria general "en el PRI se quedó lo mejor y los demás se fueron".

Alejandro Moreno dijo que el PRI se prepara para consolidarse como una oposición y aseguró que ese será el papel que asumirá al llegar a la dirigencia nacional, al señalar que ante un gobierno federal que "no da una, sin brújula y que no da resultados, tenemos un PRI mudo que no habla, ni critica ni señala".

Consideró que ante el actuar de la administración de Andrés Manuel López, el partido debería estar ahora defendiendo a los más de 300 mil trabajadores que han sido despedidos injustificadamente de las dependencias federales; a las familias usuarias de las estancias infantiles, así como a los productores del campo y muchos otros sectores de la población que se han visto afectados por las medidas que se están aplicando.

Señaló que junto con Carolina Viggiano, se han recorrido 29 estados del país y aseguró que sin duda, se ganará el proceso interno del próximo domingo 11.