Preparan juego entre Santos y Unión Laguna

Gran expectativa, ha levantado entre los laguneros, el juego de softbol "Campeones por la vida", que disputarán peloteros de los Algodoneros del Unión Laguna y futbolistas de los Guerreros del Santos Laguna, el próximo lunes 12 de agosto, en el estadio de la Revolución.

El pasado 1 de agosto comenzó la venta de boletos para poseedores de abonos de ambos equipos, contando con una excelente respuesta por parte de los aficionados de los Guindas y también de los Albiverdes, ya que además de ver en acción a sus deportistas favoritos, los aficionados podrán sumarse al apoyo de una causa noble. Los organizadores de este juego, que tenía algunos años sin realizarse, preparan distintas actividades y sorpresas enfocadas en generar una experiencia inolvidable para los aficionados.

Omar Lozano Cantú, presidente del Club Rotario Torreón - Laguna, visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón, para compartir en exclusiva distintas actividades que se llevarán a cabo durante el próximo lunes 12 de agosto, además de reiterar la invitación a los laguneros. "Ese juego lo habíamos realizado en años anteriores, aunque hace cinco o seis años que no se jugaba, en este año me tocó ser presidente del club, platicamos la posibilidad y nos acercamos primero con Unión Laguna, aceptaron con gusto, luego platicamos con Santos y también fueron muy entusiastas, eso demuestra el espíritu de ayuda y de solidaridad que tenemos los laguneros, los equipos que nos representan no son la excepción, checamos calendarios y definimos una fecha que no interfiriera con los compromisos de ambos equipos y así, en un lapso muy corto pudimos armar el juego", relató.

Lo recaudado en este juego de softbol a seis entradas, será destinado al programa "Regalo de Vida", que fomenta el Club Rotario Torreón - Laguna: "es nuestro programa principal, a lo largo de 30 años hemos operado a más de 300 niños con cardiopatías congénitas, una operación cuesta entre 30 y 100 mil pesos, este juego nos ayudará", afirmó.

Jornada de sorpresas