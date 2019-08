El tiempo no pasa sobre Brady

- En el Draft del 2000, los equipos de la NFL lo dejaron pasar cinco y hasta seis veces. Era un mariscal de campo que tuvo números decentes en sus últimas dos temporadas con la Universidad de Michigan, incluidos algunos regresos que lo hicieron llamar "The comeback kid", pero en el scouting combine de la NFL no llamó la atención de los equipos. No tenía buena complexión física, no era rápido y su brazo era "promedio".

Pasaron seis rondas y Tom Brady seguía libre, fue hasta el turno 199 cuando los Patriotas de Nueva Inglaterra lo reclutaron. En los campos de entrenamiento, Brady se presentó con Robert Kraft, el dueño del equipo, quien le dijo: "yo sé quién eres, eres un quarterback de sexta ronda", y el señor Kraft cuenta que Brady le contestó: "es correcto, y soy la mejor decisión que ha tomado esta organización". Brady apenas pudo quedarse en el equipo en el 2000, y vio acción en solo un partido de esa temporada, donde lanzó tres pases. Drew Bledsoe, quien acababa de firmar un contrato millonario con los "Pats" era el mariscal de campo titular. APROVECHA LESIÓN En el segundo juego de la siguiente temporada, un 23 de septiembre de 2001, Bledsoe trató de conseguir un primero y diez con un acarreo, pero recibió un golpazo del linebacker de Jets Mo Lewis, pese al tremendo impacto, Bledsoe regresó para la siguiente serie, pero después Brady tomó los controles en la última serie del juego, que perdieron los Patriotas 10-3. Después del encuentro se le detectó a Bledsoe, además de una conmoción, un hemotórax (presencia de sangre en la cavidad pleural) lo que le dificultaba respirar, entonces Brady asumió como el nuevo mariscal titular, puesto que todavía conserva. En aquella campaña Brady lideró a Nueva Inglaterra a ganar el título de la División Este de la Conferencia Americana (AFC) con marca de 11-5. En la ronda divisional se vieron las caras con los Raiders de Oakland. GOLPE DE 'SUERTE' Con los Raiders arriba 13-10 y el campo lleno de nieve, los Patriotas se encontraban en la yarda 42 de los Malosos en primera oportunidad, Brady retrocede para enviar un pase, pero es golpeado por Charles Woodson, suelta el ovoide y lo recuperan los Raiders. Los oficiales marcaron balón suelto, por lo que Oakland tendría el triunfo asegurado al no tener tiempos fuera Nueva Inglaterra, pero se revisó la jugada y se marcó pase incompleto ya que el brazo de Brady iba hacia adelante, la llamada "Tuck rule". Con la tormenta de nieve en su apogeo los Patriotas avanzaron algunas yardas para que el pateador Adam Vinatieri metiera un gol de campo de 45 yardas para igualar el marcador a 13 y mandar el juego a tiempo extra. Los Patriotas ganaron el volado, y tras una larga serie ofensiva, dejaron todo listo para que Vinatieri anotara gol de campo de 23 yardas para así avanzar al juego de campeonato contra Acereros de Pittsburgh. Ganando 7-3 a los Acereros, y con 1:41 faltando para el medio tiempo, Brady tuvo que dejar el juego por una lesión en la pierna, Drew Bledsoe lo sustituyó y guió al equipo a un triunfo 24-17, con lo que llegaron al Super Bowl XXXVI. Ante el buen juego de Bledsoe en Pittsburgh, el coach Bill Belichick tenía una complicada decisión sobre quién jugaría ante Carneros, pero se inclinó por Brady, quien se había recuperado de la lesión. INICIA LA DINASTÍA En su yarda 17, con 1:21 por jugar en el último cuarto, y sin tiempos fuera, Patriotas fue agresivo cuando el Super Bowl estaba empatado a 17 puntos y fue por la victoria. Brady llevó al equipo hasta la yarda 30 del rival, para que Vinatieri anotara un gol de campo de 48 yardas cuando expiraba el reloj, para darle a los "Pats" su primer título. La siguiente campaña Nueva Inglaterra finalizó con marca de 9-7 y no entró a la postemporada. Sin embargo regresaron al "juego grande" la campaña 2003 y se impusieron 32-29 a las Panteras de Carolina, para ganar su segundo anillo; el siguiente año conquistarían su tercer título tras vencer 24-21 a las Águilas de Filadelfia, y así convertirse en la nueva dinastía de la NFL. TEMPORADA PERFECTA Brady tuvo una temporada de ensueño en 2007, y los Patriotas finalizaron con marca de 16-0, siendo el primer equipo que lo consigue en campas de 16 encuentros. Brady finalizó con 50 pases de anotación y sólo 8 intercepciones, con 4,806 yardas por aire. Brady y los "Pats" ganaron un par de juegos más en los playoffs, pero cayeron de forma sorpresiva 17-14 ante los Gigantes de Nueva York en el Super Bowl quedándose muy cerca de acompañar a los Delfines de Miami de la campaña 1972, como los únicos equipos en acabar perfectos una temporada. Brady se perdió la campaña 2008 al sufrir una lesión de rodilla en el primer partido. Regresó en 2009 y metió al equipo a playoffs, pero quedaron fuera tras perder el juego de comodines ante los Cuervos de Baltimore; en 2010 cayeron ante los Jets en la ronda divisional, y en la campaña 2011 Brady y los "Pats" tuvieron su revancha ante los Gigantes, pero volvieron a caer, esta vez 21-17 en el Super Bowl XLVI. POLÉMICA Después de perder dos finales de conferencia seguidas ante Cuervos y Broncos, Brady se vio envuelto en la polémica, ya que tras derrotar 45-7 a los Colts de Indianápolis en la final de la AFC en la campaña 2014, se dijo que los Patriotas jugaron la primera mitad con algunos balones "desinflados", Brady dijo no tener nada que ver, y días después logró su cuarto anillo, al remontar una diferencia de 10 puntos en el último cuarto y vencer 28-24 a los Halcones Marinos de Seattle. La NFL abrió una investigación y suspendió al mariscal de campo, Brady apeló y pudo jugar completa la campaña 2015, en la que los Patriotas perdieron 20-18 en la final de la AFC ante los Broncos de Denver. La NFL insistió con el castigo, Brady ya no quiso pelear y para la campaña de 2016, fue suspendido los primeros 4 partidos. Sin embargo, fue una de las mejores temporadas para el mariscal, quien tuvo récord de 11-1 con 28 pases de anotación y tan solo 2 intercepciones, llevando a su equipo nuevamente al Super Bowl, ahora ante los Falcons de Atlanta. Todo pintaba mal para los "Pats" que estaban abajo 28-3 cuando faltaban poco más de 2 minutos para acabar el tercer cuarto, pero Nueva Inglaterra metió 25 puntos sin respuesta, para igualar el juego a 28 y llevar por primera vez un Super Tazón a tiempo extra; Patriotas ganó el volado, y en la primera serie anotaron para conseguir su quinto título. Brady jugó su octavo Super Bowl la campaña de 2017, pero sufrió su tercera derrota al caer 41-33 con las Águilas de Filadelfia. LLEGA EL SEXTO Tras un dudoso inicio de campaña el año pasado, Brady y los "Pats" brillaron en los playoffs al eliminar a Cargadores en la ronda divisional e imponerse de visita en un épico partido a los Jefes de Kansas City para llegar a otro Super Bowl, en el que derrotaron 13-3 a los Carneros de Los Ángeles, para que Brady consiguiera su sexto título y convertirse en el mariscal de campo más veterano en coronarse en la NFL. Ayer, Brady cumplió 42 años de edad, y según palabras de él, planea jugar hasta que tenga 45, ¿lo cumplirá? Hasta el día de hoy, y pese a la veteranía de su mariscal de campo, los Patriotas son el equipo que menos paga (favorito) en las casas de apuesta para conquistar el título de la NFL en 2020. 40 PARTIDOS de playoff ha disputado Tom Brady con los Patriotas, tiene 30 victorias. Algunos récords de Brady El veterano sigue imponiendo marcas en la NFL. n Único jugador con 6 títulos de NFL. n Mariscal de campo de más edad en ganar un Super Bowl. n Único que ha disputado 9 Super Tazones. n Quarterback con más victorias (237). n Más pases de anotación (590), incluyendo playoffs. n Más apariciones en juegos de campeonato con 13 (8 al hilo). n Más veces MVP de un Super Bowl con 4. n Más victorias en postemporada con 30.