Denuncian falta de alumbrado en tramo

Vecinos de la calle Gilberto Rodríguez del fraccionamiento Punto Diamante se encuentran sin alumbrado público desde hace varios años sin que las autoridades hagan algo al respecto.

Señalan que el acceso que viene de bulevar Revolución, hacia calle Venezuela, desde donde se encuentra el panteón de Gayoso, hasta un poco antes de llegar a la gasera, la iluminación es nula, lo que genera que no exista buena visión cuando se oculta la luz del día.

Lo anterior expusieron, genera un peligro, ya que indican que varias personas caminan por ese trayecto para tomar su camión en el bulevar y muchas veces no se distinguen.

"Cuando ya no hay luz del día este trayecto es muy peligroso tanto para nosotros que vamos manejando el auto, por que no distinguimos si hay algo en el camino que pueda ocasionar afecciones al automóvil o peor aún algún accidente, como también es muy peligroso para los peatones, ya que mucha gente tiene que caminar por este tramo para regresar a sus casas y no se ve ni el camino por donde andan ni los automovilistas los visualizamos bien, y siendo que tampoco hay banqueta por donde puedan caminar el riesgo en muy grande para todos", señaló la señora Ernestina, vecina del lugar.

Además señalaron que al estar en muy mal estado el pavimento de ese tramo en el acceso a los fraccionamientos Punto Diamante, aún más se hace pesada la circulación por este lugar, ya que los baches generan un importante problema a las llantas y suspensiones de los autos, así como a posibles caídas de los transeúntes, al haber una nula iluminación nocturna adecuada. "Si es importante tanto que coloquen luminarias como el que realicen una rehabilitación del pavimento que está en muy mal estado en este tramo, ya que con la nula visión nocturna a falta de luminarias el peligro se acentúa más", indicó el señor Sergio Pérez, vecino de la zona.

Por lo anterior exhortan a las autoridades a poner atención a esta problemática y tomar solución a la misma.