Faltan fisioterapeutas en la Clínica 16 del IMSS

La razón por la cual se acrecentó el problema de que no hay fisioterapeutas para mano o codo en el turno vespertino -además de la carencia de personal que suele haber en el IMSS- está relacionada principalmente con fallas administrativas y acuerdos con el Sindicato del IMSS, según se excusó la propia Dirección.

Personal que labora en el propio Hospital General de Zona N° 16 del IMSS, mismo que por miedo a represalias solicitó a este medio el anonimato, indicó que efectivamente no se cuenta con el equipo necesario para dar las terapias a los pacientes por lo que hay muchas quejas y que además son dos los fisioterapeutas que faltan en el turno vespertino cuyos espacios vacíos no han sido repuestos.

En el área de Terapia Física y Rehabilitación de la 16 del IMSS se cuenta en el turno vespertino se debería contar siempre con un médico y al menos 5 fisioterapeutas.

Martha Sierra, una fisioterapeuta del turno vespertino, se jubiló el pasado mes de julio. No se cubrió su espacio. Otro fisioterapeuta, Héctor E. solicitó licencia para ausentarse de su cargo en el IMSS en vista del puesto sindical que ahora ejerce, mismo que antes se ocupaba forma exclusiva a lesiones de la mano de los derechohabientes del IMSS, que son los que se quejaron porque no hubo quién les diera la terapia por lo que la hicieron "como Dios les dio a entender".

Los pacientes que dieron la queja al director general del nosocomio, Eduardo Rodríguez Castillo, dijeron que no había nadie que les diera la terapia pero también aprovecharon para decir que no se cuenta con el equipo básico como es un ultrasonido, láser o cables para aparatos de electroestimulación.

El propio personal del IMSS confirmó que se usan trapos calientes y cosas muy rudimentarias ya para las terapias.

De esta situación tiene conocimiento el director, quien les dijo que hay cosas que dependen de él y otras cosas de autoridades superiores, de las delegaciones del IMSS y que "un ultrasonido no es un aparato que yo pueda salir a conseguir me lo tienen que asignar y así otros insumos", expuso el director a los pacientes.

Respecto a la organización de personal en la zona que falta el director les dijo a los pacientes: "Hay situaciones... No es por disculparnos pero todos tenemos en la vida la oportunidad de hacer cosas diferentes y uno de los terapeutas ahora forma parte del sindicato y ya no va a estar ahí".

Ante dicha respuesta los quejosos dijeron que si la Administración sabe que ya no va a estar una persona por qué no la suplen, ante lo cual el director dijo: "Eso suena así de sencillo pero el hecho de que haya personal capacitado o suplente en la unidad no es responsabilidad de Dirección sino del sindicato que es el que me provee de los trabajadores. Yo tengo que contratar a la gente que me dice el sindicato y no puedo salir a contratar a cualquier persona, ¿me explico?".

Justifican