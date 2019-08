Sin planes para edificio del HG

No hay proyecto por parte del Sector Salud para las instalaciones del Hospital General que quedarán vacías una vez que entre en operación el nuevo edificio, sin embargo, su director Luis Fernando Zúñiga, considera que no es factible la rehabilitación para prestar servicios de salud hospitalarios.

Actualmente, el 70 por ciento de los servicios que brinda la institución son del área de ginecología y obstetricia, por lo que se le cuestionó sobre la posibilidad de crear un proyecto para un hospital materno-infantil, a lo que respondió que no es posible.

"Esta planta arquitectónica ya cumplió, en una de las visitas que tuvimos de funcionarios federales nos dijeron que iban a hacer unas oficinas, pero tan no es sencillo, a mi me dicen que ahorita ven a los médicos salir ocasionalmente y les digo que es porque están cuidando sus carros por que se los aletean o no hay dónde estacionarse, ya esto no es opcional, no es un área para una atención a la salud", dijo.

En el caso de la vecina ciudad de Torreón, durante 2015 se presentó un proyecto para que las antiguas instalaciones del Hospital General se convirtieran en un hospital materno-infantil debido que, al igual que en Gómez Palacio, casi el 70 por ciento de las atenciones eran del área de ginecología y obstetricia. El proyecto fue rechazado, pese a que se preveía que el nuevo Hospital de esa ciudad, estaría a su máxima capacidad en seis años.

Según Luis Fernando Zúñiga, este no es el caso del nuevo Hospital de Especialidades con Oncología que se construyó en Gómez Palacio, para sustituir al actual.

"No es el objetivo, tenemos que sanar a nuestra comunidad, el primer nivel de atención en otros países es el que tiene más éxito, no podemos hacer edificios grandes y llenarlos de enfermos, al contrario, la educación para la salud empieza en el hogar".

Sobre la apertura del nuevo edificio ubicado en el Periférico de Gómez Palacio, comentó que se están buscando las alternativas para la apertura, debido a que consideran que es necesario ante el deterioro que presenta el actual así como el número de pacientes atendidos.

Sin embargo, la autoridad espera que la Auditoría Superior de la Federación resuelva las observaciones hechas en 2015 y 2016 relacionadas con unas escalatorias (ajuste en los costos de la obra).

Para esto, el secretario de Finanzas se reunió con la empresa contratada para llegar a un acuerdo en el finiquito y de esta forma solventar las observaciones.

Otro requisito que deben cubrir es el recurso humano, pues las autoridades del Gobierno de Durango piden la plantilla laboral completa para iniciar trabajos en el nuevo edificio.

Mudanza