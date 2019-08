Por constantes apagones

PéRDIDAS

De dos a tres veces por semana se registran cortes de energía eléctrica tanto en el área urbana como rural, denunciaron ciudadanos quienes dicen que por esa situación se ven severamente afectados.

En el caso de los comerciantes, aseguran que derivado de los apagones, registran considerables pérdidas económicas, ya que aquellos que venden alimentos, la mercancía que tienen almacenada en los refrigeradores se echa a perder, además de que se suspenden las actividades. Mientras tanto, dentro de los domicilios son insoportables las altas temperaturas y se afecta el servicio de agua potable.

"Tenemos apagones en el primer cuadro, a cualquier hora y cualquier día aunque no haya problemas de medio ambiente y esto nos ha generado muchos problemas, muchos negocios no pueden operar porque no tienen apertura y otros en donde se mantienen productos refrigerados han tenido una baja en sus inventarios", dijo el presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Avelardo Fernández.

Indicó que cuando se presentan los apagones, se comunican al servicio 071, en el que se les indicn que la respuesta se les brindará en un plazo no mayor a las cuatro horas, sin embargo, han tenido que esperar hasta siete días para que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restablezca el servicio.

2

VECES POR SEMANA

Al menos se registran apagones en San Pedro, causando pérdidas al comercio.

NúMERO

Sobredemanda

Por las altas temperaturas, hay una sobredemanda en el consumo de la energía electrica, lo que ocasiona la suspensión de servicios, causando pérdidas y molestia al ciudadano.

Fotos: La i

Tel.- 7166012