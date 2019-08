Descartan aumento en tarifas del transporte público en GP

Descartan incremento en el pasaje para lo que resta del presente año, pues en 2019 ya se subió un peso la tarifa.

Transportistas en La Laguna de Durango realizan un estudio sobre los aforos, consideran que se requiere de un aumento en el pasaje, pues atribuyen a esta situación la falta de liquidez para modernizar las unidades.

Armando Ramírez Barley, subdirector de Transporte en La Laguna de Durango, dijo que la comisión estatal que regula el transporte se reúne cada año y sería hasta 2020 cuando se pudiera analizar un nuevo incremento a las tarifas, sin embargo, aseguró que esto es en base a un análisis detallado.

El funcionario dijo que se realiza un estudio en base a la situación económica del estado y de los municipios, pero no se puede aumentar el pasaje deliberadamente, pues se vuelve incosteable para una gran parte de la población.

"Ya no es costeable subirse a un autobús que a un taxi, ya le cuesta más caro si van tres o cuatro personas, ahí es donde debe prevalecer la comprensión de todo mundo para que sea costeable para todos, porque si no al rato tienen problemas, no es aumentar por aumentar, hay que ver la situación económica que prevalece, se hace un estudio cada año", comentó.