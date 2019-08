Conmebol sanciona tres meses a Lionel Messi

- La Conmebol impuso una suspensión de tres meses al delantero argentino Lionel Messi para partidos amistosos y oficiales con la selección de su país, además de una multa de 50,000 dólares.

El organismo rector del fútbol sudamericano anunció la sanción a través de un comunicado publicado en su portal y la resolución fue firmada por la jueza Amarilis Belisario, vicepresidenta del tribunal de disciplina.

El documento señaló que Messi cuenta con siete días a partir de la notificación para apelar la decisión, previo pago de 3,000 dólares.

La resolución no fue divulgada en su totalidad, por lo que se desconocen de manera pública las causas del castigo, pero la Conmebol ofreció en el encabezado datos como la indisciplina de Messi en el partido entre Chile y Argentina del 6 de julio pasado por el tercer puesto de la Copa América Brasil 2019, disputado en la Arena Corinthians de Sao Paulo.

Semanas atrás, la Conmebol informó la suspensión de Messi por un partido debido a su expulsión en el choque ante Chile. El árbitro paraguayo Mario Diaz de Vivar mostró la tarjeta roja al jugador argentino y al chileno Gary Medel luego que ambos protagonizaran un incidente durante el encuentro.

Medel recibió una multa por 1,500 dólares y la suspensión de un partido.

Messi y Medel intercambiaron empujones durante juego, que terminó ganando Argentina 2-1 con goles de Sergio Agüero y Paulo Dybala, mientras que Arturo Vidal descontó por los chilenos.

La estrella del Barcelona no asistió a recibir su medalla durante la ceremonia de premiación y posteriormente declaró: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esa falta de respeto que se nos hizo en esta Copa".

El disgusto fue debido, aparentemente, a la presunta parcialidad del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano durante el partido con Brasil.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), recientemente fue destituido del cargo como representante de la Conmebol ante la FIFA debido a las fuertes críticas contra el organismo por su supuesta mala organización de la Copa América.

