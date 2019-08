Se manifiestan pacientes del IMSS

En el Hospital General de Zona No. 16 del IMSS la falta de fisioterapeutas en el turno vespertino y la carencia total de aparatos básicos para el área de Terapia Física y Rehabilitación, que además brinda el servicio a toda la zona de La Laguna, terminó por tronar a los derechohabientes, quienes ya desesperados se quejaron ante el director general del nosocomio, Eduardo Rodríguez Castillo, quien justificó tales deficiencias asegurando que ha hecho lo posible para gestionar el equipo ante sus superiores del Instituto, lo que claramente no ha sido suficiente, pues desde hace 5 años no se cuenta con él.

Los quejosos tienen lesiones específicamente en la mano, se trata de un grupo de 20 personas los que ayer se quejaron. Según testimonios de personal que labora en el propio hospital y que solicitaron el anonimato, incluso ellos a veces llevan su propio material porque el IMSS no los provee de lo básico.

Así, lo que cualquier clínica privada de rehabilitación tiene, como es un ultrasonido, láser o cables para aparatos de electroestimulación, no lo tiene el HGZ No. 16. En lugar de eso se utilizan "trapos calientes y una asquerosa parafina" -según los propios pacientes- que no es cambiada con regularidad pese a que esta área de Rehabilitación da servicio a todos los derechohabientes, no solo de Torreón, sino también de Químicas del Rey, Parras, San Pedro, Matamoros, Francisco I. Madero y Viesca, por citar algunas ciudades.

El pasado jueves ya no hubo un solo terapeuta que les diera terapia a los pacientes con daños en la mano, por lo que cada quien hizo lo que le vino en mente exponiéndose a realizar actividades que en lugar de beneficiarles los dañe más.

"Todos estamos con la necesidad de la terapia y que esté ahí alguien capacitado al pendiente de nosotros, y también que haya equipo porque realmente no cuentan con él, no tienen casi nada. Yo tengo desde mayo que me quitaron el yeso y voy muy lenta en la rehabilitación", dijo María Eugenia Ramos, paciente con fractura de muñeca.

Para la señora María Isabel Núñez Barraza, paciente con problemas en los tendones y quien tuvo una cirugía, la atención es muy deficiente: "Nos manda el traumatólogo porque necesitamos la rehabilitación, yo vine, nos citan a las 5 y el médico o no llegaba o llegaba a las 6:40, cuando hay gente que viene desde San Pedro y están ahí esperando, los días que no iba la gente hace lo que puede y es mucha irresponsabilidad de parte del Instituto al no poner personal responsable y capacitado que nos asesore y cumpla un horario de trabajo y además cubran todo lo que falta porque faltan muchas cosas".

Manuel Flores Tonches, quien se lastimó la mano y se fracturó un dedo trabajando el 16 de junio, dice que hasta ahora la terapia ha sido más que inútil, pues solo la recibió un día: "No hay nadie, llega uno y es como la escuela: los niños sin maestro; apenas empecé antier y ayer no había nadie. Me encargaron 14 días de terapia; a mí me urge regresar a trabajar. ¿Qué le voy a decir a mi patrón?".

María de la Luz Veloz es un caso especial, pues desde el 27 de junio le retiraron el yeso que tuvo durante mes y medio por una fractura arriba del codo: "Me dijeron que iba a recibir terapia y desde el 27 de junio vengo a diario, empecé con el Dr. Héctor y me dio terapia de mano, pero no de codo porque me dijo que él era solo de mano, y entonces estoy en lista de espera y no sé hasta cuándo, pero mi brazo ya cada vez está más rígido, es del derecho, no puedo hacer nada con él y nadie me da solución".

Artemio Gómez Rivera se cayó hace 6 meses y desde entonces tiene atrapados los nervios de la mano: "Pero son puras vueltas de oquis; tengo una semana y no he visto mejoras, incluso, al contrario, traigo la mano más hinchada y ya me duele hasta el hombro. Les pido que me revisen bien".

Ayer el director, Eduardo Rodríguez, les comentó que posiblemente el lunes ya pueda haber algún fisioterapeuta.