Benedetto se marcha al Olympique de Marsella

- El delantero Darío Benedetto se despidió ayer de Boca Juniors para fichar por el Olympique de Marsella y cumplir su "sueño pendiente" de jugar en un "importante" equipo europeo.

"Lo que viví en Boca no lo voy a vivir nunca más en ningún lado, a menos que vuelva a Boca, pero siempre quise jugar en un club importante de Europa y me toca ahora, a las 29 años. Es difícil que pase esto a los 29 años. Estoy triste por irme de Boca, pero contento por esta oportunidad que se me está presentando", aseguró 'el Pipa' en diálogo con el canal Fox Sports.

"El sueño mío era jugar en Boca, gracias a Dios se me pudo cumplir, pero estaba el sueño pendiente de poder emigrar a Europa.

Ojalá lo puedo aprovechar", añadió.

El atacante lamentó no haberse podido despedir de los hinchas en el campo y explicó que estuvo ausente en los partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Athletico Paranaense por una lesión.

Benedetto aseguró haber rechazado una oferta del Benfica hace tres años para poder fichar por el Boca Juniors, club del que es hincha.

"Haber logrado tres campeonatos con la camiseta de Boca a mí fue algo que me superó por completo. Y también el cariño de la gente, por eso voy a estar eternamente agradecido", afirmó.

Con la camiseta del Xeneize, Benedetto ganó la Liga local en 2017 y 2018 y la Supercopa Argentina de 2018.

También fue subcampeón de América al perder la final de la Libertadores ante River Plate.

"Para el equipo que jugó en Madrid fue un golpe muy duro haber perdido la final contra River, pero después hicimos borrón y cuenta nueva. Salimos campeones jugando la Supercopa y no pudimos contra Tigre pero llegamos a otra final (Copa de la Superliga Argentina)", indicó.

"Es muy difícil perder una final ante River y después recuperarse así de rápido, no es nada fácil", explicó.

Benedetto, que jugó en Arsenal, Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy y en los mexicanos Tijuana y América, dijo que no tiene "dudas" de que va a "volver" a Boca, como jugador o como hincha.